Plus de 4.000 policiers et gendarmes seront de nouveau mobilisés à Paris ce week-end pour faire respecter les règles sanitaires et les gestes barrières.

Coronavirus : 4.000 policiers et gendarmes à nouveau mobilisés en Ile-de-France ce week-end

Ça devient habituel : pour le deuxième week-end de suite, plus de 4.000 forces de l'ordre vont arpenter Paris et toute l'Ile-de-France pour faire respecter les gestes barrière ce week-end. "Leur vigilance s’exercera, notamment sur les regroupements de personnes dans lesquels le respect des gestes barrière ne peut être garanti", précise la préfecture de police.

Des "actions de prévention" seront menées "dans les espaces trop densément fréquentés afin de rappeler aux personnes assises et aux promeneurs le nécessaire respect des mesures sanitaires", indique-t-elle. Deux associations de sécurité civile seront également mobilisées.

De nouvelles évacuations pas exclues

Au-delà de la prévention, de nouvelles évacuations de sites trop fréquentés ne sont pas à exclure prévient la préfecture de police : _"_si les regroupements constatés devenaient massifs et conduisaient un trop grand nombre de personnes à ne pas respecter les gestes barrière en dépit des messages à visée pédagogique délivrés, des opérations d’évacuation temporaires d’espaces publics, immédiatement suivies de leur réouverture, seraient mises en œuvre", précise-t-elle dans un communiqué.

Le week-end dernier, les berges de Seine et les quais du Canal Saint-Martin avaient été évacués. Le préfet de police de Paris Didier Lallement avait reconnu ce mercredi "une défaillance" d'information vis-à-vis de la mairie lors de cette opération, réalisée "sans doute de façon maladroite".

Consommation d'alcool toujours interdite dans plusieurs sites

Depuis la semaine dernière, l'interdiction de consommer de l'alcool a été étendue à plusieurs sites parisiens très prisés lors des beaux jours. Entre 11 et 18 heures, jusqu'au couvre-feu, elle reste prohibée jusqu'au 21 mars au moins :

- Sur les berges de la Seine, sur la rive droite et la rive gauche, entre le pont des Arts et le pont de Sully, les berges de l’île de la Cité, et les berges de l’île Saint-Louis

- Dans l'arrondissement de Paris centre : Place Joachim du Bellay, Fontaine des Innocents, Place du Bourg-Tibourg, Place du marché Saint Catherine, rue des HospitalièresSaint-Gervais, rue des Petits Carreaux

- Dans le 5ème arrondissement : Place de la Constrescarpe

- Dans le 6ème arrondissement : Rue de Buci

- Dans le 7ème arrondissement : Esplanade des Invalides

- Dans le 9ème et 18ème arrondissement : Place Lino Ventura, avenue Trudaine (entre la place Lino Ventura et la rue Turgot), rue des Martyrs (entre la rue La Vieuville et la place Lino Ventura), Place du Tertre, rue Marcadet

- Dans le 10ème arrondissement : le canal Saint-Martin (quais de Jemmapes et de Valmy), rue du Faubourg-Saint-Denis, cour des Petites-Ecuries

- Dans le 11ème arrondissement : Rue du Général Renault, Rue du Général Blaise

- Dans le 14ème arrondissement : Place Flora Tristan