Coronavirus : quatre nouveaux décès en Vaucluse en l'espace d'une semaine

Les derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé publiés ce mardi soir confirment la montée en puissance de la pandémie en Vaucluse. On déplore 55 décès (dont six en Ehpad) soit 4 de plus en l'espace d'une semaine. Le taux de circulation du virus atteint désormais 96,6% pour 100.000 habitants.