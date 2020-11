Coronavirus : 4 nouveaux malades de l’hôpital de Chambéry transférés vers Nancy

"La situation sanitaire est très grave en Savoie" c’est le message martelé par les médecins responsables de la gestion de la crise covid au Centre Hospitalier Métropole Savoie. 226 malades du covid sont hospitalisés à l'hôpital de Chambéry/Aix, c'est deux fois plus qu'au moment du pic du printemps.

eLes responsables de l’hôpital et plusieurs médecins et chefs de service ont participé à un point presse de crise vendredi. Ils ont mis en avant quelques chiffres clés pour marquer les esprits et inciter la population à une véritable prise de conscience. Le message de ces soignants, répétés comme une litanie c’est « respectez les gestes barrières, soyez rigoureux, soyez responsables ».

Les chiffres marquants en Savoie

1 % de la population de la Savoie est contaminée chaque semaine par le virus

4.000 personnes sont diagnostiquées positives au Covid chaque semaine

Il y a 1 000 nouveaux cas Covid par semaine chez les plus de 65 ans

La Savoie est malheureusement dans le top 4 des départements les plus touchés en France (avec la Haute Savoie, la Loire et la Haute Loire).

Ecoutez : le docteur Philipe Delmon, directeur médical de crise Copier

" Respectez les gestes barrières pour faire face à l'étendue de l'épidémie" implorent les médecins © Radio France - Anabelle Gallotti

De nouveaux transferts de malades vers des hôpitaux moins saturés

Jeudi deux malades du Centre Hospitalier Métropole Savoie ont été transférés vers la Charente Maritime. Vendredi 4 malades partaient dans les mêmes conditions d’urgence vers les hôpitaux du Grand Est.

Le service réanimation au centre hospitalier Métropole Savoie c'est 18 places en temps ordinaire. Il y a aujourd'hui 36 lits en réanimation, pour les personnes gravement malades. Il y en aura 41 dès lundi.