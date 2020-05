Coronavirus : 50.000 euros pour la vente "Un coeur, un maillot"

La vente aux enchères caritative "Un coeur, un maillot", organisée par le gardien de l'USO Thomas Renault et l'Orléanais et recruteur du FC Nantes Martial Desbordes a recueilli plus de 50.000 euros.

"On est sur un nuage, c'est magique." Le gardien de but de l'US Orléans Thomas Renault est ravi par le résultat de l'opération "Un coeur, un maillot". Une vente aux enchères caritative de maillots, chaussures et objets ayant appartenu à des sportifs. Les bénéfices vont être reversés entre autres au Centre Hospitalier Régional d'Orléans et à l'association "Les mains tendues", qui organise des maraudes pour les sans-abris.

Un succès qui dépasse les espérances des organisateurs

Une initiative lancée par Martial Desbordes, Orléanais et recruteur pour le FC Nantes, et le footballeur orléanais Thomas Renault le 7 avril dernier. Fin des enchères ce dimanche 3 avril, après dix jours où les lots ont été mis en vente sur le site Internet de l'hôtel Drouot. Avec un résultat impressionnant : 50.293€ de montant total. En tout, 129 personnes ont pu acquérir les lots.

Le gardien orléanais Thomas Renault est aux anges : "Hier on se disait que si on dépassait les 30, 35.000 euros on serait très contents alors là c'est vraiment magique ! Maintenant on va pouvoir s'atteler à la redistribution."

Meilleure vente : le maillot de Guy Stephan

Parmi les lots, la meilleure vente revient au maillot de Guy Stephan, dédicacé par cet adjoint de Didier Deschamps ainsi que par l'équipe de France de football 2018. Prix final : 5.200€.

C'est une vraie pièce de collection

"C'est une vrai pièce de collection", explique Martial Desbordes, "Il _sera remis en mains propres, et les signatures seront authentifiées_. L'acheteur qui l'a obtenu a fait une bonne action et s'est offert un très beau cadeau."

Deuxième meilleure vente : le maillot de l'ancien capitaine de l'équipe de France de football Patrick Viera : 2.500€.

Thomas Renault lui-même a mis son maillot aux enchères, pour un prix final de 710€. "Je ne m'attendais pas à une telle somme, j'ai été très surpris", raconte le gardien orléanais, "J'aimerais vraiment rencontrer la personne qui l'a acheté, pour la remercier pour son geste."