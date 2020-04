Coronavirus : 500 Lozériens volontaires pour coudre des masques en tissu

L'après confinement, le Conseil Départemental de la Lozère le prépare déjà en prévoyant de distribuer des masques en tissu aux 77 000 habitants du département. "On s'était rapproché de l'entreprise Tuffery à Florac, explique Sophie Pantel, la présidente du Département, mais elle a déjà beaucoup de commandes et doit honorer des livraisons dans les hôpitaux. Ils nous ont toutefois aidé pour acheter à prix coûtant le matériel nécessaire à la fabrication des masques". Au total, 4000 mètres de toile et 110 000 mètres de ruban payés par le Département, l'atelier Tufféry réalisant les kits. Restait à trouver les couturiers, c'est chose faite.

500 couturiers bénévoles

500 personnes, essentiellement des femmes, ont répondu à l'appel lancé par le département. "Ce sont des particuliers et des personnes qui appartiennent à des clubs de couture ou de patchwork qui vont ressortir leur machine à coudre précise Sophie Pantel." Une fois le tissu arrivé, l'atelier Tufféry va découper les morceaux à assembler. La découpe des rubans se fera par les agents du département. Ils feront aussi l'assemblage des kits à livrer aux couturiers bénévoles. La livraison devrait avoir lieu à partir du 20 avril. "C'est vrai qu'en Lozère, nous sommes peu nombreux conclut la présidente du Département, mais on est solidaire et on sait se serrer les coudes."