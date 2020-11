Coronavirus : 55 cas dans une maison de retraite de Guebwiller

L'épidémie de coronavirus continue de se propager dans l'établissement, alors que les visites sont interdites depuis deux semaines et la découverte des premiers cas.

"A partir du moment où le virus entre dans l'Ehpad, il devient difficile de le contrôler", déplorait cette semaine sur France Bleu Alsace le Dr Pascal Meyvaert, président de l'association de médecins coordonnateurs en Ehpad d'Alsace. La situation à la maison de retraite de Guebwiller le montre effectivement.

Alors que l’établissement Les Erables, qui accueille environ 90 résidents, avait échappé à toute contamination lors de la première vague de l’épidémie, il est cette fois durement touché. Apres une première campagne de dépistage il y 15 jours, près de quarante résidents avaient été déclarés positifs, une deuxième campagne de test réalisée cette semaine a permis d’isoler 16 nouveaux cas. Par ailleurs, cinq décès ont été enregistrés.

"Nous avons très rapidement pris les mesures qui s'imposaient et surtout nous avons renforcé les équipes médicales et soignantes pour effectuer une surveillance accrue. Et puis je rencontre toutes les familles en petits groupes", explique Jeremy Vannier le directeur de ‘l’hôpital de Guebwiller, dont dépend la maison de retraite médicalisée les Erables.

Une cellule psychologique bientôt en place

Par ailleurs, 17 salariés ont aussi été déclarés positifs. Une cellule de soutien psychologique sera rapidement mise en place pour apporter soutien aux résidents à leur famille et à l’ensemble du personnel.

Cette nouvelle intervient alors que le gouvernement a annoncé le renforcement des tests de dépistage dans les Ehpad. Dès lundi, dans toutes les maisons de retraites de France, les personnels vont être soumis à des tests antigéniques. Et ce toutes les semaines.