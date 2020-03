Coronavirus : 6 fois plus d'appels aux gendarmes pour la première journée de confinement

Lors de la première journée de confinement en Sarthe mardi, les gendarmes du département ont reçu plus de 700 appels en 12 heures, soit au moins six fois plus que d'habitude. La principale interrogation portait sur l'impossibilité d'obtenir l'attestation de sortie en ligne, faute d'ordinateur.

Les gendarmes de la Sarthe ont reçu plus de 700 appels en 12 heures mardi, pour la première journée de confinement imposée pour tenter de ralentir l'épidémie de coronavirus. C'est 6 fois plus que d'habitude. Les questions sur les règles du confinement se sont multipliées. Avec d'abord cette interrogation : que faire si je n'ai pas d'ordinateur, pas internet, que je ne peux pas télécharger l'attestation pour justifier ma sortie ? La gendarmerie rappelle donc que vous pouvez l'écrire sur un papier libre.

à lire aussi Coronavirus : comment et où télécharger l'attestation dérogatoire pour sortir de chez vous

Mentionnez pourquoi vous sortez

Il vous suffit de mentionner pourquoi vous sortez, de dater et de signer. Pour mémoire, voilà les quelques raisons qui nous permettent de sortir de chez nous :

le travail car vous ne pouvez pas télétravailler

les courses,

la pharmacie

assistance à une personne dépendante

chercher les enfants

prendre RAPIDEMENT l'air.

Parmi les autres questions : impossible par exemple, d'aller à la pêche. Pas plus qu'aller faire une randonnée en forêt. On fait le tour du quartier et on rentre chez soi.

Les gendarmes sarthois ont effectué de nombreux contrôles hier dans le département, surtout pour faire de la pédagogie. Globalement, le confinement était respecté.