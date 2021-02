Coronavirus : 6 français sur 10 souhaitent désormais se faire vacciner, selon un sondage

Selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié ce jeudi, les Français sont désormais 61% à vouloir se faire vacciner. Un chiffre en hausse de 5 points par rapport au mois dernier, et de 19 points par rapport à décembre 2020.

L'opinion des Français sur la vaccination continue de progresser. Selon un sondage Odoxa-Backbone consultinf pour franceinfo et Le Figaro publié ce jeudi, ils sont désormais 61% à vouloir se faire vacciner. Ce qui représente une hausse de 5 points par rapport au mois dernier. Et surtout 19 points de plus par rapport à décembre 2020.

L'adhésion à la vaccination est donc devenue largement majoritaire en France mais elle ne touche pas les catégories de la population de la même façon. Le sondage révèle un clivage générationnel : 77% des personnes les plus à risque, notamment les plus de 65 ans, souhaitent se faire vacciner, contre 43% des 25-34 ans.

Si les Français sont de plus en plus nombreux à se dire prêts à être vaccinés, ils se montrent beaucoup plus réticents à l'idée d'instaurer un passeport vaccinal pour l'accès aux restaurants, cafés et lieux culturels. Ils sont 57% à y être opposés. En revanche, ils sont près de six sur dix à être favorable au passeport vaccinale pour l'accès au territoire français.

La stratégie vaccinale critiquée

Les personnes interrogées se montrent très critique envers la stratégie vaccinale du gouvernement. 72% des Français la jugent pas "efficace", et 74% pas "claire". Cette stratégie n'est pas "cohérente" non plus pour 71% des sondés. Ils sont même 79% à penser que cette vaccination n'est pas "menée à un bon rythme". C'est notamment la conséquence des retards à l'allumage et des ratés de la vaccination au mois de janvier. Dans l'ensemble, l'action du gouvernement en la matière "n'inspire par confiance" à plus de deux français sur trois (68%).

Les personnes interrogées se montrent tout aussi méfiante quant à la promesse d'Emmanuel Macron de vacciner toute la population adulte qui le souhaiterait d'ici à la fin de l'été. Sept Français sur dix (73% contre 27%) pensent que le président de la République ne tiendra pas sa promesse. S'agissant des positionnements politiques, les sympathisants de droite n'y croient pas non plus (76% des LR, 82% des RN) comme ceux de gauche (73% des PS, 82% des Insoumis). Seuls les sympathisants LREM y croient à une courte majorité (59% contre 40%).

* Cette enquête Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 17 et 18 février 2021, sur un échantillon de 1.005 Français représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus.