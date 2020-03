Coronavirus : 65 nouveaux cas confirmés ce lundi en Nouvelle-Aquitaine

L’épidémie poursuit sa progression en Nouvelle-Aquitaine avec 65 nouveaux cas confirmés annoncés ce lundi soir par l'ARS. Le total des cas s'élève donc à 656 dans la région recensés par Santé publique France.

149 personnes sont hospitalisées dont 41 en réanimation. On dénombre 13 décès parmi les personnes hospitalisées (données issues de SI-VIC, base de données renseignée uniquement par les hôpitaux au 23 mars à 14h). La veille, on en dénombrait huit dans la région depuis le début de l'épidémie.

Il y a plus de cas que les cas recensés par l'ARS

Notez bien que le nombre de personnes réellement infectées est supérieur à ce décompte. L'ARS précise en effet : "Les chiffres communiqués chaque jour se basent uniquement sur les résultats des tests PCR réalisés sur les 4 types de population prioritaires. Ils ne comprennent pas les cas non-testés de Covid-19 identifiés par la médecine de ville. Ainsi, le nombre réel de personnes atteintes de coronavirus est supérieur. Toutefois, le suivi de ces chiffres permet d’observer l’évolution de l’épidémie et un aperçu des proportions de cas par département."

L'ARS précise encore que la répartition départementale des cas confirmés et des décès sera diffusée non plus tous les jours mais seulement le vendredi, "pour permettre de donner une tendance de l’incidence de l’épidémie par département, sur des données géolocalisées plus stabilisées."

Le numéro vert national pour toutes questions non-médicales : 0800 130 000 (appel gratuit).