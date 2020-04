Coronavirus : 7.000 tonnes de déchets corses bientôt traités à Nice

Le port de Nice va bien rouvrir dans les prochains jours pour accueillir des navires corses. Pas des ferry remplis de vacanciers. Mais des bateaux chargés de déchets émis sur l'Île de beauté et qui vont être traités et recyclés par la Métropole Nice Côte d'Azur. C'est l'engagement pris ce lundi par le président de la Métropole niçoise Christian Estrosi, après avoir été contacté par son homologue ajaccien Laurent Marcangeli dans le week-end. La Corse est en effet en pleine crise concernant le traitement des déchets depuis plusieurs mois, en raison de capacités insuffisantes. Il n'existe aujourd'hui que deux sites sur l'Île, du côté de Prunelli et de Propriano. A ce jour, il y a plus de 8.000 tonnes de déchets qui ont été stockés sur un site près d'Ajaccio, en attendant d'être traités. Ce sont ces déchets qui vont bientôt partir sur le continent.

20% de déchets traités en moins à Nice depuis le début du confinement

En raison notamment de la fermeture des commerces et restaurants, la Métropole niçoise traité 20% de déchets en moins depuis le début du confinement. Cela représente une marge de 6.790 tonnes jusqu'à la fin du mois de mai. D'ici là, la collectivité accepte de recevoir 7.000 tonnes de déchets corses et de les traiter pour un prix équivalent à celui que payent les villes de Menton, Cannes ou Grasse, qui envoient elles aussi des déchets sur les sites de la Métropole niçoise. Les coûts de transport seront quant à eux pris en charge par le SYVADEC (Syndicat de valorisation des déchets en Corse), qui n'a pas encore pris contact avec les élus niçois pour organiser le transfert de ces déchets. Selon les prévisions communiquées ce lundi, 1.200 tonnes de déchets corses seront acheminés par bateau chaque semaine vers Nice et notamment l'UVE (Unité de Valorisation Énergétique) situé dans le quartier de l'Arianne.