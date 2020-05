Coronavirus : 70 chambres d'hôtel disponibles à Bourges pour les victimes du Covid

Pour l'instant, aucune chambre n'a encore été occupée. Il faut dire que pour l'instant, malgré le déconfinement, seulement un 1 à deux cas de covid sont diagnostiqués chaque jour dans le Cher. Les autorités ont fait le choix de réserver un seul grand hôtel à Bourges pour tout le département plutôt que plusieurs petites structures au plus près des territoires. Pour le préfet du Cher, Jean-Christophe Bouvier, une seule structure, c'est plus facile à gérer : " C'est pour des raisons logistiques. Il fallait trouver un établissement qui permette bien de séparer les cas covid déclarés, des simples cas contact, avec par exemple, des ascenseurs dédiés pour chaque circuit."

Le préfet du Cher, Jean-Christophe Bouvier a signé la convention de services avec les associations qui assureront la conciergerie de l'hôtel. © Radio France - Michel Benoit

Ce confinement à l'hôtel ne peut être imposé. Cette solution de l'hôtel, peut-être préconisée par les autorités, mais c'est bien sûr le patient qui décide... On n'est pas en Chine ! La chambre fait une dizaine de m2 : " On reste dans la chambre, mais on n'est pas en prison insiste Bertrand Moulin, délégué de l'agence régionale de santé dans le Cher. On invite les personnes à limiter au maximum les sorties mais elles peuvent prendre l'air autour de l'établissement."

L'une des 70 chambres réservées par l'état © Radio France - Michel Benoit

Les bénévoles de la Croix Rouge et de la Protection civile assureront la conciergerie et le lien avec les familles : " Par exemple, si les patients ont besoin d'effets personnels, de nourriture, de livres, les familles pourront venir nous les déposer, explique Christophe Durieux, président de la protection civile dans le Cher. On sera également vigilant puisqu'on sait que la maladie peut évoluer assez rapidement au niveau pulmonaire, donc au moindre problème on entrera en contact avec le centre 15 et on pourra rassurer les personnes."

Un coin détente est aménagé à l'extérieur, près de l'hôtel © Radio France - Michel Benoit

Le groupe Accor a mis ses hôtels à disposition des pouvoirs publics, mais c'est au niveau local que les prix ont été négociés avec la préfecture : " On met à disposition deux salariés par jour, détaille Alexandre Falleur, responsable des opérations du groupe Gest hôtel . Les associations sont présentes de 9H00 à 18H00. A partir de 18H00 on reprend les rênes jusqu'au lendemain matin pour assurer la sécurité. On a établi un tarif très faible pour le ministère, calculé sur la base du chiffre d'affaires d'un mois de mai très largement minoré par la pandémie." La convention court jusque mi-juin et pourra être reconduite... en espérant que ce ne sera pas nécessaire.