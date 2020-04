Coronavirus : 8.078 morts en France, 357 décès en 24 heures à l'hôpital

Le bilan de ce dimanche soir de la Direction Générale de la Santé (DGS) fait état de 8.078 décès en France. "357 décès ont été enregistrés en milieu hospitalier en 24h", écrit la DGS, c'est le chiffre le plus bas depuis une semaine. Dans le détail, 5.889 décès ont eu lieu dans les établissements de santé. Le communiqué fait également état de 2.189 morts dans les Ehpad et maisons de retraites depuis le premier mars.

28.891 personnes sont hospitalisées en France, dont 6.978 en réanimation ce dimanche. 748 personnes ont été hospitalisées en plus par rapport à samedi "en tenant compte des sorties qui sont de plus en plus nombreuses".

Une augmentation du nombre de cas en réanimation moins importante

Depuis la veille, il y a eu 390 entrées de plus en réanimation, mais 250 personnes sont sorties. "Ce sont donc 140 personnes supplémentaires qui ont été prises en charge par rapport à la veille", indique la DGS.

"Ce solde, qui reste positif mais se réduit progressivement, est l’indicateur majeur qui permet de suivre l’évolution de la tension dans les établissements de santé et de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour y répondre", poursuit la Direction Générale de la Santé.

16 183 personnes sont sorties guéries de l’hôpital depuis le début de l’épidémie. En France, depuis le début de l’épidémie, 70 478 cas confirmés de Covid-19 sont rapportés.