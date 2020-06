Coronavirus : huit nouveaux cas positifs chez des travailleurs agricoles dans le Gard

Début juin, ce sont déjà neuf cas positifs qui avaient été identifiés dans le Gard chez des travailleurs saisonniers fournis par la société espagnole Terra Fecondis. Ce qui porte le total à 17 cas. Ces saisonniers travaillent dans une dizaine d'exploitations agricoles de Petite Camargue. 338 au total.

Les mesures d'aides à l'isolement et de recherche des cas contacts ont été mises en oeuvre avec les exploitants concernés. Les enquêtes épidémiologiques se poursuivent à la suite des derniers prélèvements effectués les 7 et 8 juin. Des cas positifs ont également été relevés chez des saisonniers travaillant dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.