Coronavirus : 80 décès en 24 heures en France, deux nouveaux foyers épidémiques détectés en Nouvelle-Aquitaine

L'épidémie de coronavirus a fait 80 morts de plus en 24 heures en France, portant le nombre total de décès depuis le 1er mars à 26.310 selon le bilan officiel publié samedi. Les autorités appellent à la "vigilance" après la découverte de deux foyers épidémiques, à l'approche du déconfinement.

A deux jours de la mise en oeuvre du déconfinement progressif, la France a enregistré samedi son plus faible bilan officiel du coronavirus depuis début avril et une nouvelle baisse des admissions en réanimation. L'épidémie a fait 80 morts de plus en 24 heures portant le nombre total de décès à 26.310 depuis le 1er mars, selon la Direction générale de la santé. La pression sur les services de réanimation continue de s'alléger avec 38 nouveaux cas graves admis dans ces services de pointe, soit un solde de 56 malades graves du Covid-19 en moins.

Quatre régions - Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté - et 32 départements au total, dont Mayotte, restent classées "rouge" en raison de la circulation toujours vive du virus et du risque de saturation des hôpitaux qu'elle entraîne.

Coronavirus : la carte du déconfinement et les chiffres clés de l'épidémie samedi 9 mai 2020 © Visactu

Deux nouveaux foyers épidémiques en Nouvelle-Aquitaine

Mais la vigilance reste de mise rappellent les autorités alors que deux nouveaux foyers épidémiques ont été découverts en Nouvelle-Aquitaine, région en zone verte, l'un en Dordogne après des obsèques et un autre dans un collège de la Vienne après une réunion de préparation de la rentrée. "Cela doit nous inciter à la prudence" a réagi le président du conseil départemental de Dordogne, Germinal Peiro, sur France Bleu Périgord. "C'est vraiment l'illustration de ce que l'on ne souhaite pas vivre dans les trois semaines, c'est-à-dire : relâchement, réunions familiales (...) voisins-voisines...", a pour sa part relevé le préfet de la Dordogne Frédéric Périssat.

Pour éviter une "deuxième vague", outre le respect des fameux gestes barrière, les masques seront obligatoires dans les transports à partir du 11 mai et des règles strictes de "distanciation" seront appliquées sur les lieux de travail comme dans les magasins. Pour encadrer cette nouvelle étape, le Parlement a adopté samedi la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. Le texte permet de restreindre certaines libertés et intègre des mesures liées au déconfinement progressif, dont la création controversée d'un "système d'information" pour identifier les personnes infectées par le coronavirus et leurs contacts. Ces informations seront conservées pour une durée limitée à trois mois.