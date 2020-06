Coronavirus : 824 personnes testées en 3 jours à Beaucaire

Cette vaste campagne de dépistage a eu lieu du 10 au 12 juin à Beaucaire, au gymnase Angelo Parisi. Elle a été organisée en lien avec la préfecture et l'ARS Occitanie après la découverte de cas de COVID-19 chez des travailleurs saisonniers travaillant en PACA et dans le Gard. 824 personnes se sont finalement présentées. Parmi elles, 690 domicilées dans le Gard, les autres résidant dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse. 78 d'entre elles étaient positives (dont 67 dans le Gard).

Toutes seront suivies médicalement

Les personnes déclarées positives ont été placées à l'isolement à leur domicile, leur état clinique ne présentant pas de signe de gravité. Celle qui le souhaitaient ont pu bénéficier d'une mise à l'isolement dans un hôtel, avec le concours de la Croix-Rouge. Toutes vont faire l'objet d'appels réguliers de l'ARS Occitanie ou de leurs médecins traitants pour leur suivi médical. Les équipes de la Croix-Rouge assureront l'accompagnement sanitaire et social.



