Coronavirus : 9 établissements scolaires et 246 classes fermés en Île-de-France

9 établissements scolaires sont fermés en Île-de-France en raison de cas de contamination au coronavirus et à ses variants, selon un communiqué du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. 246 classes sont fermées, dont 119 dans l'académie de Créteil.

En France, 105 établissements scolaires sont fermés en raison de l'épidémie de coronavirus, dont 9 en Île-de-France. D'après les données du ministère de l'Education nationale, ce jeudi à 13h, 246 classes étaient fermées dans notre Région dont 119 dans l'académie de Créteil, 77 dans l'académie de Versailles et 50 dans l'académie de Paris. Les fermetures de structures scolaires concernent principalement les académies de Créteil et de Versailles. Trois collèges et un lycée de Seine-et-Marne ont été contraints de garder porte closes en raison de cas de contamination au coronavirus et à ses variants.

1223 élèves de l'académie de Créteil contaminés

54 classes de Seine-Saint-Denis, 49 classes de Seine-et-Marne et 16 classes du Val-de-Marne sont fermées. L'académie de Créteil comptabilise, sur une semaine, 1 223 élèves officiellement contaminés au coronavirus et 194 personnels.

Dans l'académie de Paris, le ministère recense 415 élèves souffrant d'une infection au coronavirus ou à l'un de ses variants et 57 membres du personnel, ce qui représente près de 0,1% des effectifs globaux.