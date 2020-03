Coronavirus : A Annecy, des cyclistes solidaires pédalent pour faire les courses des personnes isolées

Ils s’appellent les «coursiers solidaires». Depuis le début du confinement, 135 cyclistes bénévoles du secteur d’Annecy en Haute-Savoie montent sur leur vélo pour faire les courses des personnes les plus fragiles. Cette opération 100% solidaire a été lancée par l’association Annecyclo.

"En ce moment de crise, le sport à quelque chose d’utile." Dans son cuissard de cycliste et avec casque sur la tête, Guillaume a tout du passionné de vélo prêt à avaler les kilomètres. Sauf que là, il ne va pas enfourcher son deux-roues pour le plaisir mais bien pour rendre service. Le jeune homme qui habite à Sillingy fait partie des "coursiers solidaires". Ce groupe rassemble 135 adaptes de la petite reine qui depuis le début du confinement pédalent pour aider les personnes les plus fragiles. "Une dame qui ne peut pas sortir m’a appelé, explique Guillaume. Je dois aller à la pharmacie de la Balme-de-Sillingy récupérer ses médicaments et lui apporter chez elle."

Livraison à domicile

Les "coursiers solidaires" ont été créés par Annecyclo. "Ce service s’adresse aux plus vulnérables comme les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas, se déplacer", explique Marion, la présidente de l’association. "Mais c’est aussi pour le personnel soignant pour éviter de faire la queue dans les files d’attente." Les "coursiers solidaires" font les courses, vont à la pharmacie… et livrent à domicile. "Nous déposons tout devant la porte de la personne pour éviter les contacts", précise Marion.

Trouver son "coursier solidaire"

Pour trouver le cycliste le plus proche de son domicile (pas question, en période de confinement, de faire rouler les cyclistes sur des dizaines de kilomètres), Annecyclo a mis en ligne une carte collaborative. "Il y a prénom et le numéro de téléphone du volontaire. Il suffit de l’appeler et il se fera plaisir de vous aider." A Sillingy, Guillaume a déjà réalisé plusieurs missions. "Les gens sont ravis et c’est vraiment sympa de leur rendre service."

