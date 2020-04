Coronavirus : à Besançon plusieurs bâtiments s'illumineront chaque soir en hommage aux soignants

Pour rendre hommage aux soignants mobilisés depuis plusieurs semaines dans la lutte contre le coronavirus, la ville de Besançon à décidé d'illuminer plusieurs de ses bâtiments chaque soir. Le musée des beaux-arts et d’archéologie ainsi que le clocher de l’Église Saint-Pierre s'allumeront en bleu.

Le Musée des Beaux Arts et de l'Archéologie s'illuminera en bleu dès ce soir à Besançon, en hommage aux soignants.

Depuis plusieurs semaines en Franche-Comté, les soignants sont en première ligne face au coronavirus.

Afin de saluer leur investissement, la ville de Besançon à décidé d'illuminer plusieurs de ses bâtiments en bleu. Le musée des beaux-arts et d'archéologie ainsi que le clocher de l'Église Saint-Pierre s'allumeront. "On a choisi ces deux batiments, car ils sont emblématiques et parce qu'on peut voir le clocher de loin", explique Daniel Mourot, directeur du département mobilité pour le Grand Besançon.

L'illumination débutera chaque soir dès le coucher du soleil et prendra fin à 23 heures. Cette opération se poursuivra tout au long de la crise sanitaire. "C'est une façon de montrer le respect et le remerciement du Maire, du Conseil municipal et des habitants de Besançon au personnel soignant", confie Daniel Mourot.

Cette initiative débute jeudi 9 avril.