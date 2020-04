Coronavirus à Biarritz : un gymnase pour loger les SDF

Conséquence positive du confinement en raison de l’épidémie de coronavirus : les SDF ne le sont plus. Au moins en partie. Depuis le 24 mars, le gymnase Notary à Biarritz accueille une vingtaine de sans domicile fixe 24h sur 24. Le gîte et le couvert sont assurés par des éducateurs et des bénévoles.

Douches et repas chauds

Au total, ce sont 22 garçons et filles qui sont pris en charge de jour comme de nuit. Le site a été aménagé. Des douches sont disponibles ainsi que des laves-linges.

Des collations sont servies à tous à la mi-journée pour ceux qui sont logés dans le gymnase mais aussi pour les autres qui restent dans la rue. Le soir, seuls ceux qui dorment sur place bénéficient de repas chauds.

Morgan 24 ans SDF : "Les SDF ont aussi besoin de confinement" Copier

C'est l'association Atherbea qui gère le site dont la vocation sportive est mise entre parenthèses. Un autre centre de ce type a été ouvert salle Lauga à Bayonne avec une quarantaine de personnes.