Coronavirus à Bordeaux : confiné, il passe son bac blanc

Restez à la maison ! C'est la consigne appliquée en pleine épidémie de coronavirus par tous les écoliers, collégiens et lycéens depuis lundi matin. Et pour Nathan, en terminale au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux, cette semaine, c'est bac blanc depuis son bureau dans sa chambre.

"Concrètement, ça ne change pas grand chose, à part que l'on peut être perturbé par des bruits de la maison; et être tenté aussi d'aller voir le cours si on ne comprend pas. Mais on ne le fait pas".