Coronavirus : à Bordeaux, des chefs étoilés cuisinent des repas gratuits pour des étudiants

Offrir des repas de chefs étoilés à des étudiants pour leur remonter le moral en pleine crise sanitaire : voilà ce que proposait une association samedi 17 avril à Bordeaux. Le projet s'appelle "Collab for students" et il est piloté par La maison Valentin de Lamotte, qui propose habituellement des activités pour améliorer le quotidien des enfants en situation de vulnérabilité.

L'association a changé un peu ses activités avec la crise du coronavirus : des repas offerts aux soignants dans un premier temps, puis maintenant aux étudiants. Ainsi, 80 d'entre eux ont pu récupérer un repas chaud préparé par des chefs dans les locaux de L'Orangerie, le restaurant du jardin public.

S'il le faut, je cuisine tous les jours pour eux

"Allez on y va", lance dans les cuisines Stéphane Carrade, le chef du restaurant doublement étoilé Le Skiff club à Pyla-sur-Mer (Gironde), au moment de donner les plats à emporter aux jeunes. Le restaurateur a tout de suite accepté de participer au projet. "On a envie d'aider", pose-t-il d'emblée. "J'ai une gamine qui est en première et je vois des gamins qui n'ont pas assez à manger le midi ou le soir, c'est quand même assez catastrophique." Il a donc établi une recette de sandwich américain pour les jeunes : du poulet jaune des Landes, de la truffe, du pur Brebis, un caviar d'aubergines, des frites et une sauce béarnaise. "On a essayé de régaler nos étudiants."

A Bordeaux, l'association La maison Valentin de Lamotte a offert 80 repas préparés par des chefs étoilés à des étudiants, samedi 17 avril. © Radio France - Clémentine Vergnaud

En dessert, une crème pâtissière au maïs, avec biscuit à la semoule, confiture de lait et popcorns caramélisés. "En général, au restaurant on fait plaisir aux gens donc on se sent utile mais là c'est différent parce que ça reste une action qui est solidaire", témoigne Alexandre Blaye, le chef pâtissier du Skiff club. Les deux chefs sont d'ailleurs partant pour recommencer. "Je suis totalement pour continuer à le faire et donner du temps libre, d'autant plus aujourd'hui on en a", lance Alexandre Blaye. "S'il le faut, je cuisine tous les jours pour eux !", complète Stéphane Carrade. "Ça nous fait du bien parce qu'on est sans activité donc quelque part on cuisine !"

Une initiative qui pourrait essaimer à Paris et Lyon

Les recettes gourmandes et généreuses élaborées par les deux chefs apportent du réconfort aux jeunes. "Parfois, on peut se sentir un peu seul, isolé, surtout qu'on est loin de nos proches", témoigne Capucine, une étudiante originaire des Pays de la Loire. "De voir que ce soutien ça peut venir de toute part et notamment des restaurateurs qui pensent à nous, ça fait chaud au cœur." La jeune femme va déguster son menu avec sa colocataire, Clara, avant de recommencer les révisions pour les partiels.

Ces visages souriants, ces mercis sincères de la part des jeunes, ça réjouit Laurence Lorenzo, présidente de l'association à l'origine de l'opération. Son but : offrir un peu de rêve à des étudiants pour qui ce n'est pas forcément accessible : "On n'est pas là pour lutter contre la situation financière difficile des étudiants mais pour leur offrir plutôt un moment, un instant de réconfort avec une expérience unique." L'objectif de Laurence Lorenzo, à terme, c'est de développer ces actions à Paris et à Lyon.

