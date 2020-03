Coronavirus à Bordeaux : la Foire Internationale reportée en novembre

Congrès et Expositions de Bordeaux décide le report de la Foire Internationale de Bordeaux en concertation avec ses exposants. Initialement prévue du 16 au 24 Mai, celle-ci est reportée de quelques mois et se tiendra du 7 au 15 Novembre 2020 au Parc des Expositions de Bordeaux.

Selon Fabienne Le Scornec, Directrice des Salons Grand Public, "la situation d’incertitude actuelle ne nous permet pas d’envisager de produire au mois de mai la Foire Internationale de Bordeaux. Ce contexte de crise sanitaire va certainement se prolonger plusieurs semaines et pourrait durer dans le temps. La Foire arrive dans deux mois et nous ne pouvons avoir à ce jour de visibilité sur l’évolution des choses. Nous avons interrogé nos exposants et pour les accompagner au mieux, nous avons acté son report de plusieurs mois. Ce temps supplémentaire nous permettra également d’ouvrir la manifestation dans un climat de sérénité retrouvée."

La Foire Internationale de Bordeaux proposera une nouvelle exposition : « Le Trésor de Toutankhamon », avec 1 000 répliques issues des ateliers du Musée du Caire.

Le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine annule quant à lui sa forme traditionnelle prévue du 16 au 24 mai et s’engage à la même période sur un nouveau projet « La Semaine de l’Agriculture NouvelleAquitaine ».