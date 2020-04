Un buraliste de Bordeaux réclame à l'Etat de fournir des masques aux patrons et salariés des tabac-presse en première ligne face au coronavirus. Il a déposé début avril un référé devant le Conseil d'Etat.

Coronavirus à Bordeaux : un buraliste dénonce le manque de protections et saisit la justice

Un gérant de tabac-presse du quartier de la Bastide à Bordeaux, vient d'écrire à Gérald Darmanin ministre de l'action et des comptes publics, et de déposer début avril un référé devant le Conseil d'Etat. Il dénonce le manque de protection des buralistes alors qu'ils sont en première ligne face au coronavirus.

Dans ce courrier, Patrick Youf s'étonne que les diffuseurs de presse ne reçoivent pas prioritairement des masques et du gel hydroalcoolique alors qu'ils sont au contact au quotidien avec "environ 500 clients par jour entre la mi-mars et la fin mars" pour sa part. Il est, selon lui, "du devoir de l'autorité de tutelle de prendre sa part à la protection concrète et quotidienne des agents buralistes diffuseurs de presse".

Ce patron bordelais raconte avoir reçu pour la journée de mercredi, cinq masques de la part de la Confédération des Buralistes, alors qu'il est conseillé d'en changer toutes les 4h, et qu'il a cinq salariés sous ses ordres.

Extrait de la lettre adressée au ministre de l'action et des comptes publics -