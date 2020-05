Coronavirus à Bourgoin-Jallieu : des lycéens offrent des paniers garnis aux personnels de l'hôpital

Les 29 élèves de seconde de la filière MRC (Métiers de la relation client) du lycée professionnel Gambetta, à Bourgoin-Jallieu, en Isère, auraient dû partir en voyage scolaire à Saint-Pierre-de-Bœuf, dans la Loire, les 19 et 20 mai prochain. Pour l'organiser, ils avaient même récolté 1.800 euros grâce à la vente de chocolats. Mais coronavirus oblige, l'expédition a été annulée.

Les lycéens et leurs professeurs ont décidé d'investir leur cagnotte pour soutenir les personnels de l’hôpital Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu qui sont en contact avec les patients atteints du coronavirus.

REPORTAGE : Les élèves du lycée Gambetta de Bourgoin-Jallieu offrent des paniers garnis aux personnels soignants de l'hôpital de la commune. Copier

L'Ehpad Delphine Neyret de l'hôpital de Bourgoin-Jallieu a également reçu des paniers garnis.

"Nous avons réfléchi ensemble avec les élèves par visioconférence et l'idée de faire un don aux personnel soignants est rapidement apparue. Nous avons décidé d'associer des petits producteurs locaux pour les soutenir également", explique Pascal Micoud, professeur d'économie-gestion au lycée Gambetta.

Les lycéens ont commandé 60 paniers rempli de fruits, légumes, produits laitiers ou encore miel, d'une valeur de 30 euros chacun à des producteurs de la Halle Paysanne, à Bourgoin-Jallieu. Les adolescents ont procédé à la distribution à l'hôpital ce jeudi 30 avril. "On a dû déposer les paniers à l'arrière de l'hôpital, du côté des livraisons. On a pris une photo avec les personnels soignants et ils nous ont expliqué comment se passe la prise en charge des cas de coronavirus et comment ils vivent la situation", raconte Mathis Billard, élève dans la classe de seconde MRC au lycée Gambetta.

Les paniers ont été commandés auprès des producteurs locaux de la Halle Paysanne de Bourgoin-Jallieu.

Ce qui devait être un voyage scolaire s'est finalement transformé en opération de solidarité. "On est forcément un peu déçu car on avait envie de partir mais on vit une situation inédite et ça m'a paru normal de faire ce don pour aider les soignants et leur apporter un peu de gaîté. On regarde tous les informations donc on comprend que la situation est très compliquée", témoigne Théo Roux, l'un des élèves ayant participé à l'opération.

Théo Roux, élève de seconde au lycée professionnel Gambetta de Bourgoin-Jallieu. Copier

Pour témoigner leur soutien, les adolescents ont également envoyé des photos d’eux et des mots d’encouragement aux soignants. "Je pense que ça leur a vraiment fait plaisir", sourit Théo Roux.

Quant au voyage scolaire, il aura lieu l’année prochaine… Probablement après une nouvelle vente de chocolats.

Au début du confinement, le lycée Gambetta de Bourgoin-Jallieu avait déjà aidé l’hôpital en donnant un stock de masques et les élèves avaient réalisé une vidéo de soutien pour les soignants.