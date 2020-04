Coronavirus : A Caen, La Maison du Document fabrique des masques de protection en PVC

Masque en PVC de la Maison du Document © Radio France - Carole LOUIS

En 24 heures, ce sont près de 25OO masques de protection qui sont sortis des machines de découpe de PVC et de film plastique de la Maison du Document à CAEN. Une idée qui a germé dans l'esprit de Xavier Deysine, chef d'entreprise confronté à une baisse sensible de son activité. Et parce qu'il s'était déjà proposé pour apporter des réponses aux besoins des entreprises ou collectivités impactées par la crise du coronavirus, il a eu l'idée de créer ces masques de protection.

Ils ne sont pas homologués comme les protection PVC ne le sont pas dans les commerces

Mais ces masques adaptés au port des lunettes par exemple, sont faciles d'usage, et surtout "permettent de se protéger tout en protégeant les autres", explique Xavier Deysine. Des commandes provenant d'entreprises du bâtiment sont déjà arrivées à la Maison du Document. Elles proviennent de la région, mais pas seulement comme une entreprise d'Orléans dans la région Centre-Val de Loire.

C'est surtout une manière de donner un sens civique à notre activité

Vendus quasiment au prix de revient, ces masques ne sont pas faits pour compenser la baisse sensible du chiffre d'affaire de l'entreprise. Il s'agit surtout explique le dirigeant de donner un sens civique et citoyen à notre activité, tout en espérant qu'elle s'arrêtera . "C'est quand même étonnant de fabriquer des choses dont on espère qu'il n'y en aura bientôt plus besoin, c'est quand même assez rare!