Coronavirus : Désespérés, des petits producteurs promettent des barrages dans les Pyrénées-Orientales

Quand il parle, on entend vite son désespoir. Gaëtan Le Ber est apiculteur à Céret et depuis la mise en place du confinement, il ne peut plus vendre ses produits sur le marché de Céret. "Ça fait 18 ans que je vends mon miel sur ce marché. Je suis né dans la commune et avec d'autres producteurs, nous sommes complètement abandonnés, mis sur la touche".

Le marché de Céret est un des plus importants des Pyrénées-Orientales. Plus de 150 producteurs et vendeurs s'y retrouvent chaque samedi. Suite à l'instauration du confinement, ce marché a été suspendu. Un petit marché de producteurs a été mis en place le mercredi avec d'abord quatre producteurs, puis quinze. Dix-neuf sont prévus cette semaine.

Depuis deux mois, je n'ai plus de revenus...

"On ne comprend pas la sélection qui a été faite : un revendeur de poulets peut accéder au marché, je n'ai rien contre lui mais ce n'est pas normal qu'il puisse venir alors qu'un producteur local de poulets lui n'a pas l'autorisation... On me dit que le fromager peut vendre mon miel mais ça ne tient pas debout, "poursuit Gaëtan Le Ber. "Depuis deux mois, je n'ai plus de revenus ! Je travaille sans compter mes heures, la mairie nous ignore alors, avec d'autres, nous sommes à bout de nerfs ! Je ne suis pas éligible pour les aides de l'Etat et de toute façon, je n'en veux pas, tout ce que veux, c’est travailler. On ne compte pas nos heures en ce moment, on veut vivre de notre travail."

"J'ai deux ouvriers au chômage partiel, confie de son côté Thibault Gonzales, éleveur de porcs à Montferrer, lui aussi interdit de marché à Céret. Pour tenir, je m'organise avec des livraisons à domicile de caissettes mais beaucoup d'autres agriculteurs sont pris à la gorge." "Moi je suis seul, on me parle de drives mais je n'ai pas une clientèle interactive..." complète Gaëtan Le Ber.

Des blocages prévus

Pour se faire entendre, plusieurs agriculteurs et producteurs interdits de marché de Céret comptent désormais passer à l'action. "C'est notre dernière solution, on a pas d'autre issue face à une mairie aussi sourde." Des blocages seraient déjà prévus pour ce mercredi et les prochains jours dans le département.

Contacté, le maire de Céret Alain Torrent explique que "le nombre de producteurs sur ce marché du mercredi a déjà significativement augmenté. Il n'est pas possible d'accueillir tout le monde et de respecter les gestes barrières. C'est la mairie qui est responsable en cas de problème." Argument irrecevable pour Gaëtan Le Ber : "Les gens s'entassent dans les grandes surfaces, touchent des articles sans que personne ne nettoie derrière eux et nous, producteurs locaux, on ne nous croit pas capable de respecter les gestes barrières ?"

La chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales tente depuis plusieurs semaines de jouer les médiateurs mais "le dossier de Céret semble bloqué" reconnaît un responsable. Une réunion est prévue ce mercredi entre les services de la mairie et la sous-préfecture de Céret pour déterminer les modalités du marché à la fin du confinement. "On verra combien de producteurs nous pourrons accueillir, on verra aussi si nous maintenons le marché le mercredi ou si nous le remettons le samedi" explique le maire Alain Torrent.