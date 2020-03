Coronavirus : à Châteauroux, un accueil de jour de la Croix Rouge pour les sans-abris

La Croix-Rouge de l'Indre s'installe au gymnase de Belle-Isle à Châteauroux. Un accueil de jour est proposé aux sans-abri et personnes en grande précarité. Trois repas sont offerts par jour avec la possibilité de se doucher.

La Croix-Rouge se mobilise à Châteauroux et partout en France (photo d'illustration)

Face à l'épidémie de coronavirus qui gagne du terrain partout en France, les personnes qui vivent dans la rue ou qui sont en grande précarité sont parmi les plus exposées. L'accès à l'hygiène élémentaire est extrêmement difficile pour ces femmes et ces hommes. "On est complètement dans le cas d'une urgence sanitaire. Ces personnes vivent parfois dans des squats. Si un est contaminé par le Coronavirus, il risque de le transmettre à d'autres", insiste Magalie Lardeau, de la Croix-Rouge.

Possibilité de se doucher et de se laver les mains et de manger

A Châteauroux, en lien avec les services de la préfecture de l'Indre et les services de la Ville, la Croix-Rouge a donc ouvert jeudi 19 mars un accueil de jour au gymnase de Belle-Isle, de 8h30 à 21h30. Une vingtaine de personnes se sont déjà rendues sur place. Elles peuvent y manger trois fois par jour mais surtout avoir la possibilité de se doucher, de se laver les mains. Des tables sont disposées pour permettre de manger. "Les chaises sont espacées d'un mètre 50. Comme ça, personne n'est regroupé", souligne Magalie Lardeau, bénévole à la Croix-Rouge.

Les bénévoles de la Croix-Rouge adoptent également les consignes de sécurité et les gestes barrière. "Nous avons des gants, nous avons aussi des masques", explique Magalie Lardeau.

Par consequent, le chalet situé place Voltaire est fermé pendant plusieurs jours. Le centre au gymnase de Belle-Isle est lui ouvert au moins jusqu'au dimanche 29 mars.