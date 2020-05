Coronavirus : à Cherbourg, un supermarché ne vend les masques qu'à ses clients fidèles

Voilà une pratique qui ne va pas manquer d’alimenter la polémique sur le rôle des grandes surfaces dans la mise à disposition des masques chirurgicaux. La grande distribution s’est déjà vue soupçonnée d’avoir constitué des stocks ces dernières semaines en vue de l’ouverture à la vente pour le grand public. Cette fois, c’est la façon de vendre les masques choisie par certains magasins qui fait vivement réagir.

Une boîte de 50 masques chirurgicaux réservée grâce à la carte de fidélité

Certains directeurs de supermarchés ont décidé de réserver ces masques, à leurs clients réguliers titulaires d’une carte de fidélité. C’est le cas au magasin Intermarché des Fourches à Cherbourg-en-Cotentin. Les clients en question ont reçu un mail la semaine dernière pour réserver par internet, leur boîte de 50 masques chirurgicaux à prix coûtant(1). Des masques que les autres clients ne trouvent pas en rayon et auxquels ils n’ont pas droit.

Pouvoir se protéger et donc une bonification commerciale!

Sur les réseaux sociaux, la démarche a rapidement été condamnée. Principaux reproches formulés? Le fait de transformer un produit devenu indispensable en récompense, en produit d’appel réservé aux « bons » clients. «Pouvoir se protéger est donc une bonification commerciale ! » dénonce par exemple un internaute qui remarque aussi que les personnes âgées les plus vulnérables au virus, et donc les plus légitimes à porter un masque, sont les moins familières avec une réservation via internet.

La préfecture recommande des petits conditionnements

Du côté du magasin, malgré notre demande, pas de réaction officielle de la direction pour l'instant mais une précision : cette opération s’inscrit dans le cadre des offres privilèges auxquelles donne droit la carte de fidélité, rien de plus. Dans les faits, si cette pratique fait réagir, elle n'a rien d’illégal. On notera cependant un manquement par rapport aux recommandations transmises par la préfecture de la Manche concernant la vente des masques. Il est ainsi demandé de privilégier de petits conditionnements pour éviter la constitution de stocks. D’autres grandes surfaces ont par exemple limité l’achat à 2 paquets de 5 masques par client. Mais tout le monde y a droit!

(1)La réservation des masques est désormais achevée et les clients ont jusqu'à samedi pour venir les chercher à l'accueil du magasin selon un planning établi à l'avance pour éviter les "embouteillages".