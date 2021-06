Coronavirus : à Craon, associations sportives et de loisirs se lancent à la conquête de nouveaux adhérents

A Craon, clubs sportifs et associations de loisirs recherchent licenciés. C'est l'annonce passée ce dimanche 13 juin au forum des associations organisé à l'espace du Pré 9. Près d'une trentaine de structures était là. Beaucoup ont perdu des adhérents à cause de la crise sanitaire.

Les associations de loisirs, les clubs sportifs ont besoin de vous. Elles cherchent des adhérents. C'est pour cela qu'un forum des associations était organisé ce dimanche 13 juin à Craon, à la salle du Pré 9. Près d'une trentaine de structures pour faire du scrabble, des échecs, du foot... Elles sont nombreuses à devoir faire face à une baisse des adhérents à cause de la crise sanitaire.

C'est le cas du club de tennis de table de la ville. "On constate une baisse de 20% entre 2019 et 2020. La question aujourd'hui se pose pour les licenciés qui ont rapidement arrêté à cause du Covid, quel geste va-t-on pouvoir faire pour les garder ? On sait très bien qu'ils se sont installés dans une autre routine, dans d'autres activités", estime le président de l'ES Craon tennis de table, Didier Gendry.

A cause de la crise sanitaire, l'ES Craon tennis de table a perdu 20% de ses licenciés. © Radio France - Aurore Richard

L'ESC Athlétisme a lui aussi subi la crise sanitaire. Il compte pour l'instant une centaine de licenciés contre 120 avant le Covid. Alors il faut trouver de nouvelles têtes, de nouvelles jambes et la recherche doit commencer dès maintenant d'où l'intérêt d'organiser ce forum dès la mi-juin et de ne pas attendre septembre.

Il faut repartir là pour qu'on soit prêt en septembre pour les compétitions

"On va aussi continuer les portes ouvertes. Tout le monde peut venir comme il le désire pendant nos heures d'entraînement pour s'essayer au javelot, au disque ou à courir. Il faut remettre tout le monde en selle pour qu'on soit prêt au mois de septembre pour les compétitions. Cela va reprendre, on est optimiste", explique Sébastien Guédon, le trésorier du club. Le coût à l'année d'une adhésion à l'ESC Athlétisme varie entre 50 et 100 € selon l'âge et la catégorie.