Coronavirus : "On a des gens qui nous appellent parce qu'ils ont vu un italien tousser" : le SAMU 06 débordé

Le coup de chaud du SAMU 06 en pleine fièvre Coronavirus Depuis quelques jours et les premiers cas dans le nord de l'Italie, ainsi que les mesures de prévention prises dans les Alpes-Maritimes pour ceux qui reviennent des régions italiennes touchées, le SAMU 06 croule sous les appels. En moyenne 25% d'appels en plus que d'habitude, le centre d'appel à du être renforcé.

"On reçoit habituellement 1.000 appels par jour, là c'est 25% de plus, on a 5 médecins régulateurs 24h/24 pour gérer ces appels" le docteur François Valli du SAMU 06