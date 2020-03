Coronavirus : à Dijon le Secours populaire s'adapte mais poursuit autrement ses activités de distribution

Le mot d'ordre du Secours populaire de Côte-d'Or, en ces temps de confinement : s'adapter. "Mais pas question d'arrêter les activités", expliquait ce samedi matin David Lebugle. Le secrétaire général de la Fédération de Côte-d'Or du Secours Populaire répond aux questions de France Bleu Bourgogne.

Avez-vous dû stopper l’activité de l’association ?

David Lebugle : l'activité se poursuit même si nos bénévoles sont eux aussi en confinement car la plupart sont âges en moyenne de 70 ans et plus, et il fallait donc les sécuriser. Mais les distributions de repas continuent sous une autre forme. Le Secours populaire s'adapte, on a mis en place deux numéros d'urgence, le 06 70 96 49 58 et le 06 37.98 97 77. C'est Elisabeth et Michael qui vous répondront pour vous fixer un rendez-vous pour remettre individuellement les colis alimentaires.

Est-ce que le nombre de dons est en baisse depuis le début de la période de confinement ?

D. L : c'est trop tôt pour le dire, on n'a pas encore assez de recul pour le savoir mais malheureusement on est déjà impacté. Normalement le weekend on organise des collectes mais comme ça n'est pas possible, il y aura un vrai manque à gagner.

Quel impact peut avoir cette crise sanitaire et ce confinement sur les personnes les plus démunies ?

D. L : oui on le ressent déjà, ça pèse sur le moral de celles et ceux qui sont dans la solitude. C'est pour ça qu'on a demandé à nos accueillants d'appeler régulièrement les personnes qu'ils suivent au quotidien pour prendre des nouvelles, savoir comment va la santé, et continuer à leur apporter de la chaleur humaine. On essaie de réinventer de nouvelles formes de solidarité et c'est pour ça qu'on va lancer une grande opération avec les établissements scolaires et demander aux élèves de réaliser des dessins et des poèmes que l'on fera passer aux personnes âgées dans les Ephad. Le collège Malraux a déjà donné son accord.

Est-ce qu'avec la demande est plus forte aussi en ces temps de confinement et de chômage technique, pour les associations ?

_D.L : _oui _on a reçu beaucoup d'appels de_ nouveaux arrivants, et c'est pour ça que dès lundi nous lançons la première permanence d'urgence alimentaire. On fixe des rendez-vous quart par quart d'heure pour respecter les consignes de sécurité. La journée de lundi est déjà complète mais on va le faire aussi le mercredi et le vendredi.

Est-ce que vos subventions données sont maintenues ?

D.L : heureusement la Ville comme le Département nous l'ont assuré mais on aura besoin de dons pour tenir et continuer à aider. vous pouvez continuer à faire vos dons par virement ou par CB sur le site internet.