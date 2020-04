Coronavirus à Grenoble : 24 heures dans une colocation confinée

Pendant le confinement, on ne vit pas tous de la même manière. On peut être en famille, seul ou en couple. Les plus chanceux ont une grande maison quand d’autres vivent dans un studio. Et puis certains sont en colocation. Pendant 24 heures, nous avons suivi le quotidien de l'une d'elle, à Grenoble.

Tout juste deux semaines avant le début du confinement, l’une de nos journalistes à France Bleu Isère posait ses valises dans une colocation de l’hyper-centre de Grenoble, située à côté de la place Notre-Dame. Un appartement de 200 mètres carrés, qu'elle partage, en cette période inédite, avec quatre autres personnes, âgés entre 25 et 30 ans.

24 heures dans une colocation confinée grenobloise Copier

Depuis le 17 mars, Miguel, Elodie, Juan, Vivien et Louise vivent confinés sous le même toit, avec, forcément, quelques changements dans le quotidien. A commencer par la télétravail qui a transformé le grand salon en open space qui vit au rythme des coups de téléphone passés en français, parfois en anglais et souvent en espagnol, la langue maternelle de Juan et Miguel.

Vivien est ingénieur dans le thermique, et il travaille désormais à 100% depuis l'appartement. "Je passe presque la moitié de ma journée au téléphone et le problème c’est que _je passe plus de temps à travailler_, en tout cas je suis toujours en veille. Alors que d’habitude j'ai une déconnexion un peu plus forte", remarque le jeune trentenaire.

Le salon de la colocation est devenu un espace de travail partagé. © Radio France - Louise Buyens

La situation va durer au moins jusqu'au 11 mai et cela fait un peu paniquer Elodie. "C’est assez compliqué de ne pas sortir. _Avant, je sortais cinq jours par semaine pour aller au boulot, le week-end, je faisais plein d’activités. L’idée que tout s’arrête d’un coup ça m’a fait peur_. En plus, je me dis qu’on n'a fait que la moitié".

Au sein de la colocation, Miguel explique souvent que c'est important de rester chez nous, et il fait souvent le comparatif avec l'Espagne, où vivent ses amis et sa famille. "Je vois les différences entre un confinement et l’autre, il est beaucoup plus stricte en Espagne. A Grenoble, depuis notre balcon, on peut voir plein de monde dans la rue, des gens qui passent plusieurs fois par jour ou tous les jour. C'est impossible en Espagne ! Je me dis que si moi je fais l’effort de rester chez moi, ce n’est pas juste que les autre en profitent", regrette-t-il.

Juan, perché sur une barre de traction, fait de l'exercice, même en confinement. © Radio France - Louise Buyens

Le confinement, c'est aussi l'occasion de faire du sport (dans le salon), surtout pratiqué par Miguel et Juan, à qui les activités sportives à l'extérieur manquent beaucoup. "On ne peut pas sortir, on ne peut pas aller à la montagne, on doit rester à la maison mais, comme beaucoup de gens dans la région, j’allais tout le temps à la montagne pour faire du ski, de l'escalade et de la randonnée. Pour compenser, j’essaye de faire des entraînements, des tractions par exemple, pour maintenir la forme physique", raconte Juan.

Le sport est presque obligatoire en cette période de confinement pour éviter de prendre des kilos, parce qu'en cuisine, les colocataires se lâchent un peu ! Ce soir-là, Miguel prépare un plat typiquement espagnol : des croquetas au canard et champignons. "J’ai plus cuisiné en quatre ou cinq semaines de confinement que les cinq derniers mois", plaisante le cuisinier du jour.

Les croquetas au canard et aux champignons de Miguel. - Miguel Gomez Hernandez

Pour le dessert : un crumble aux pommes. © Radio France - Louise Buyens

Avec le confinement, les cinq colocataires passent beaucoup plus de temps en cuisine... et ensemble ! "On est en train de devenir tous super potes, ça rapproche vachement et pour le moment ça se passe bien", témoigne Elodie. "Ça permet de faire des activités entre colocs", ajoute Vivien. Des activités comme transformer le salon en salle de cinéma grâce un investissement de choix en cette période : l'achat d'un vidéoprojecteur !

Le film The Big Lebowski des frères Coen, comme au cinéma, grâce au vidéo rétroprojecteur. © Radio France - Louise Buyens

D’ici le 11 mai, Miguel, Elodie, Juan, Vivien et Louise seront probablement incollables sur les grands classiques du cinéma.