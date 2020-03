Coronavirus : A l'heure du confinement les cliniques vétérinaires restent ouvertes

Alors que la France est confinée depuis mardi 17 mars et les magasins sont pour la plupart fermés, les cliniques vétérinaires, elles, sont encore ouvertes. A Saint-Jean-de-Braye près d'Orléans, à la clinique Ligéria, on s'organise pour répondre aux nouvelles restrictions sanitaires.

Alors que la France est confinée depuis le mardi 17 mars et les magasins sont pour la plupart fermés, les cliniques vétérinaires, elles, restent encore ouvertes. Dans la clinique Ligéria, à Saint-Jean-de-Braye, près d'Orléans, c'est notamment le cas. Mais depuis quelques jours, le travail est réorganisé pour que les mesures barrières contre le Coronavirus soient appliquées.

Réorganisation de la vie à la clinique vétérinaire

Dans la clinique Ligéria tout a été repensé depuis la mise en place des mesures de confinement, mardi explique le docteur Bertrand Debray : "on limite le passage des gens dans la salle d'attente. Du coup on leur demande d'attendre sur le parking dans leur voiture et c'est l'un des employés de la clinique qui va chercher leur animal." Et d'ajouter "et depuis quelques jours on ne fait que les urgences, on n'assure plus les opérations de convenances comme les stérilisations par exemple."

Dans la clinique Ligéria de Saint-Jean-de-Braye, les consignes sanitaires sont affichées à l'accueil. © Radio France - Christophe Dupuy

Les animaux peuvent-ils être porteurs du Covid-19 ?

Et si les opérations en urgence et la vente d’aliments pour animaux sont maintenues, les vétérinaires doivent également répondre aux inquiétudes des propriétaires d'animaux. Dans la clinique Ligéria, depuis quelques semaines maintenant, des clients s'inquiètent de savoir si leurs animaux peuvent transmettre ou porter le Covid-19. Mais le docteur Bertrand Debray se veut rassurant : "les animaux ont leur propre maladie mais n'ont pas le Covid-19. Ils ne sont pas des vecteurs de la maladie. En plus, il existe une barrière d'espèce, c'est-à-dire que le virus ne devrait pas passer des animaux aux humains, et inversement."