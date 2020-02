Coronavirus : à l'hôtel Mercure d'Amiens, "150 annulations" de réservations

"On a énormément d'annulations et tout simplement, on n'a plus de réservations", constate Anne Déhu, directrice de l'hôtel Mercure d'Amiens, situé en plein centre-ville et habitué à accueillir la clientèle d'affaires. Avec la diffusion de l'épidémie de coronavirus hors de Chine, elle voit les premiers effets sur son carnet de commandes, depuis une semaine.

150 réservations déjà annulées

"D'abord c'était les sociétés asiatiques, mais maintenant ça vient de tous les pays, les grosses sociétés qui prévoient des réunions et des séminaires avec plusieurs nationalités annulent", assure la gérante. Elle assure qu'elle a reçu pas moins de "150 demandes" d'annulation sur des réservations du mois de mars.

Selon elle, on peut craindre des répercussions économiques de l'épidémie : "Dans l'hôtellerie, ça va être très difficile", anticipe Anne Déhu. Le gouvernement a annoncé vendredi de nouvelles mesures pour aider les entreprises et les salariés à un moment où le coronavirus se développe en France avec 57 cas recensés.