Déconfinement : à Laval, le bowling est fin prêt pour sa réouverture avec QR code et couvre-feu à 23 heures

A partir de ce 9 juin, vous pourrez rester en terrasse plus longtemps jusqu'à 23 heures, aller dîner dans une salle de restaurant et pourquoi pas, aller faire un bowling après avec vos amis. Après de longs mois de fermeture, ces établissements rouvrent enfin avec cette nouvelle étape du déconfinement. C'est le cas de "Cap Form Bowling" à Laval, où tout est fin prêt.

Toutes les toiles d'araignées ont été enlevées. Arnaud Coat, le directeur du site a passé les commandes pour le bar avant de s'attaquer aux 20 pistes de bowling. "Le mécanicien est passé, il a rallumé les machines, a vérifié que tout fonctionnait au niveau des logiciels", décrit-il.

Désinfection des boules, des chaussures

Il a affiché le protocole sanitaire un peu partout. Les clients devront par exemple scanner un QR code à l'entrée et puis, il y a toujours les mêmes règles à respecter. "Après chaque passage d'un groupe sur une piste, nous demandons à ce que rien ne soit rangé par les clients donc les boules restent sur le porte-boules. Et nous passons tout désinfecter, les boules, les tables. Même principe pour les chaussures", explique le directeur.

Dès qu'un groupe termine une partie, il doit tout laisser en place et l'équipe du bowling passe désinfecter le matériel. © Radio France - Aurore Richard

La nouveauté, c'est la jauge à 50% donc pas plus de 350 personnes mais ce n'est pas dérangeant pour Arnaud Coat, la période estivale est toujours plus calme. Le bémol, c'est le couvre-feu à 23 heures. En temps normal, le bowling ferme entre une et trois heures du matin. "On va devoir refuser malheureusement de proposer des parties à partir de 22 heures pour avoir le temps d'en faire au moins une", estime-t-il.

Le bowling rouvre avec les mêmes huit salariés

Même s'il ferme plus tôt, il va faire tourner ses huit salariés. Il n'a en revanche pas renouvelé ses CDD. Heureusement pour le directeur du bowling, il n'y aura plus de couvre-feu à partir du 30 juin.

Ce 9 juin, "Cap Form Bowling" ouvre dès 14 heures, tout comme le karting et la salle de jeux installés sur le site. Arnaud Coat attend encore une chose : de pouvoir de nouveau organiser des soirées à thème, comme ses fameuses soirées karaoké.