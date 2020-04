Coronavirus : à Lille, des paniers-repas offerts gratuitement aux familles modestes

La ville de Lille va mettre en place, dès la semaine prochaine, des paniers-repas à destination des familles les plus en difficultés. La mesure s'adresse aux familles qui bénéficient de la cantine à un euro ou moins, soit 6 100 élèves (sur les 13 000 qui fréquentent les cantines scolaires de la ville habituellement). Les familles seront contactées par mail par les services de la ville et la distribution aura lieu jeudi et vendredi grâce à l'aide de 110 bénévoles. Les écoles sont fermées depuis le 16 mars en France et ne rouvriront pas, au mieux, avant le 11 mai prochain. Martine Aubry (maire PS de Lille) a donc voulu agir :

Passé un mois de confinement, des familles allaient avoir des difficultés pour pouvoir alimenter convenablement leurs enfants et eux-mêmes.

Martine Aubry, maire sortante PS de Lille (Nord) © Radio France - Eric Turpin

La mairie distribuera ces paniers deux fois par mois le temps du confinement.

Des produits locaux avant tout

Ces paniers contiendront des fruits et légumes, de l'huile, des pâtes, du riz, de la farine,... Les produits seront avant tout locaux pour favoriser les agriculteurs de la région. Une idée qui a séduit le département du Nord qui financera 30% de l'opération estimée à 246 000€. "Nous souhaitons y prendre part, explique Jean-René Lecerf, le président divers droite du conseil départemental, pour des actions qui pourront également bénéficier de l'approvisionnement local de nos producteurs et de nos éleveurs et qui sont des actions de solidarité à l'égare des familles les plus en difficulté". C'est aussi un moyen de garantir des débouchés à des agriculteurs privés des marchés habituels que sont les cantines scolaires fermées depuis plus d'un mois.