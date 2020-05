Coronavirus : à Lille, la ville et les commerçants dévoilent un guide des bonnes pratiques pour son shopping

La date du 11 mai, début du déconfinement en France, approche. La mairie de Lille et la fédération lilloise du commerce vont distribuer des kits à 4 500 commerçants comprenant masques, gel hydroalcoolique et un mode d'emploi pour assurer la sécurité sanitaire de sa boutique.

La réouverture des commerces se préparent. A Lille, la mairie a présenté un protocole pour garantir la sécurité sanitaire des clients et des salariés des 4 500 commerces que compte la capitale régionale et ses villes associées de Lomme et Hellemmes. Pour chaque commerce, un kit sera donc distribué à partir du lundi 4 mai comprenant du gel hydroalcoolique, des masques jetables et du ruban adhésif pour matérialiser au sol les distances entre chaque client à l'entrée du magasin.

Un coût de 50 000€

C'est la mairie et la fédération lilloise du commerce qui ont financé la distribution de ces 4 500 kits pour un coût total de 50 000€. Elles ont été aidées par un grand groupe nordiste qui a fait don de masques jetables. Ce kit comprend aussi un guide qui détaille le protocole de réouverture des magasins à mettre en place en suivant les recommandations des autorités sanitaires. Martine Aubry veut rassurer les salariés de ces commerces et les clients :

Il faut que les clients puissent se dire avec ce protocole on ne prend pas de risque.

"Si on veut vraiment que la vie revienne, il faut privilégier ces commerces de proximité plutôt que l'achat que des sites sur internet", ajoute le maire PS de Lille.

Les commerçants pourront placarder sur leur vitrine l'affiche suivante qui assurera aux clients que le protocole sanitaire est appliqué.

Affiche qui sera placardée sur les vitrines des commerçants lillois - Capture écran

Une nouvelle manière de faire du shopping

Faire du shopping à partir du 11 mai sera forcément différent de ce qui était pratiqué avant. C'est sans doute dans les boutiques de vêtements que le protocole sera le plus strict : on pourra toujours essayer, jean, robe ou tee-shirt mais les cabines seront désinfectées après chaque utilisation avec une bombe aérosol par exemple. Si le client n'achète pas l'article, il devra être soit mis de côté pendant 4 heures, durée de vie du coronavirus sur du tissu, soit passé à la bombe désinfectante ou encore à la centrale vapeur, le virus ne résistant pas à plus de 60°. En fait tout changera dès l'entrée dans la boutique explique Romuald Catoire, le président de la fédération lilloise du commerce (qui compte 1 500 adhérents) qui tient un magasin de photographie rue de la Monnaie, dans le Vieux-Lille : "On a la chance d'avoir un magasin traversant donc on va ouvrir la porte de derrière pour en faire une sortie.

Le principe, c'est de créer une entrée et une sortie différente pour éviter que les personnes ne se croisent

Les portes devront rester ouvertes pour éviter de contaminer les poignées, il est recommandé au vendeur de porter un masque. Pour le client, du gel hydroalcoolique, des masques voire même des gants pourront être mis à disposition. Il faudra éviter de toucher les articles. C'est le vendeur qui les manipulera et les désinfectera si besoin. Les commerces devront aussi désinfecter tout au long de la journée leurs locaux, ce qui les poussera sans doute à fermer quelques minutes plusieurs fois par jour.

Un surcoût important

Le premier kit offert par la mairie et la principale association de commerçants n'est qu'un premier coup de pouce. Les commerçants devront ensuite se fournir en masques, en gel, en blouses jetables aussi parfois. Chez les coiffeurs, les mesures sanitaires seront particulièrement drastiques en raison de la proximité nécessaire entre le client et le coiffeur. Pascal Debliqui, le patron du salon de coiffure Blyss pour homme dans le Vieux-Lille a déjà chiffré ce surcoût :

On estime le coût de l'achat d'un peignoir, de masques, toute la désinfection des fauteuils entre deux clients, à 4€ minimum.

Chez ce coiffeur, la coupe de base passera donc de 32€ à 36€. Le patron espère bien abaisser la facture lorsque la production de masques et de peignoirs jetables aura été nettement augmentée avec une baisse de prix à la clé.