Coronavirus : à Lons, un hôtel réquisitionné pour confiner 110 personnes sans-abri

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a réquisitionné l'hôtel, qui accueillait déjà une quarantaine de sans-abri, et l'a confié à l'OGFA (organisme de gestion des foyers amitié) de Jurançon (Pyrénées-Atlantiques) le temps du confinement pour y accueillir 70 personnes de plus.

L'organisme de gestion des Foyers Amitié de Jurançon a pris possession des lieux ce mardi pour accueillir 110 sans-abri et leur permettre de se confiner.

L'hôtel Eco Relais, à Lons (Pyrénées-Atlantiques) va accueillir 110 personnes sans-abri, en détresse psychique ou sociale, pour leur permettre de rester confinés le temps de l'épidémie de coronavirus.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques l'a réquisitionné et c'est l'OGFA (organisme de gestion des foyers amitié), basé à Jurançon, qui se charge de la logistique. "Nous nous assurons que les distances entre les lits _sont respectées. Nous gérons l'entretien et de la désinfectiondes draps. Nous avons des kits d'hygiène et avons mis en place un système de livraison de colis repas"_, explique le directeur de l'OGFA Fabien Tuleu.

Un autre site disponible si besoin

Pour bénéficier d'une place dans l'hôtel, il faut toujours passer par le 115, le numéro de téléphone traditionnel pour l'hébergement d'urgence. "C'est très important pour notre organisation", insiste Fabien Tuleu.

Il ajoute que la durée de l'hébergement est "illimitée le temps du confinement" et que l'OGFA dispose d'un autre site de 30 à 40 places qui sera mis à disposition si besoin et pour lequel la Ville de Pau se propose de prêter des lits picots.