Coronavirus - À Marseille, des demandes en hausse de passe sanitaire sans se vacciner

Si depuis les annonces d'Émmanuel Macron lundi soir, les rendez-vous pour se faire vacciner repartent en flèche, à l'inverse, des Français cherchent à tricher, à contourner le passe sanitaire étendu cet été et quasi indispensable dans nos vies quotidiennes.

Combien de Français tentent de contourner le passe sanitaire ?

Impossible d'avancer un nombre, pourtant la tendance à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône semble déjà là. "Avant, on nous le demandait déjà, mais depuis les annonces du Président lundi soir, ça n'arrête pas", témoigne une pharmacienne sur France Bleu Provence. De plus en plus de gens nous demandent s'il est possible d'avoir un passe sanitaire alors qu'ils n'ont pas été ou ne sont pas vaccinés, et ne veulent pas être vaccinés".

"Ce sont des femmes, des hommes, de tous âges, détaille la professionnelle de santé. Ils ne veulent absolument pas être vaccinés. Ils ont peur de la vaccination contre le covid-19, ils redoutent des effets sur le long terme".

En même temps, ces Français réticents ou carrément opposés à la vaccination anti-covid-19, ne se voient pas vivre avec des tests PCR ou antigéniques à faire tous les deux jours, pour travailler, se déplacer ou simplement faire leurs courses.

Alors ils tentent leur chance, parfois contre un billet. "Personnellement je ne fais pas ce genre de chose, poursuit la pharmacienne. D'abord ce n'est pas légal. Et puis ne c'est pas éthique, pas moral, pas professionnel. Je pense même que c'est dangereux".

Techniquement possible de valider un passe sanitaire sans vacciner

Sous couvert d'anonymat et hors enregistrement, un autre soignant explique que c'est "techniquement possible et même facile" de faire une fausse déclaration. "Il suffit d'avoir un numéro de lot de vaccin, l'enregistrer sur le site et d'éditer l'attestation de vaccination avec le fameux QR code qui servira à valider le passe sanitaire".

Confrontée à la pression de certains patients, la pharmacienne marseillaise essaie de convaincre sa clientèle tentée par la triche. "Il faut qu'on arrive à une immunité collective pour revivre normalement. Donc on explique, on discute, on tente de les convaincre. On leur dit qu'aujourd'hui la vaccination est la seule chose à faire contre le covid-19".