Coronavirus : A Marseille, les réservations pour les vacances de la Toussaint ne décollent pas

Les vacances de la Toussaint approchent mais à Marseille, les professionnels du tourisme sont très inquiets. Après un excellent été, l'arrière saison a été morose (30 à 50 % de taux occupation dans les hôtels pour le mois de septembre contre 70 à 80 % habituellement dans les Bouches-du-Rhône) et pour les vacances de la Toussaint, les réservations ne décollent pas. Selon Nicolas Guyot, président des hôteliers pour l'Umih 13 (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) et directeur de l’hôtel Carré Vieux Port situé dans le centre de Marseille : " habituellement, le taux d'occupation pour les vacances de la Toussaint est compris entre 70 et 80 % dans les Bouches-du-Rhône mais pour l'instant ce taux se situe entre 10 et 15 %".

Les hôteliers misent tout sur les réservations de dernière minute

Selon Nicolas Guyot, "on espère que les annonces du gouvernement vont être en notre faveur, que des messages positifs vont être envoyés. Les gens ont le doigt sur la gâchette et attendent la dernière minute pour réserver ce qui est facilité avec internet".

Comme cet été, les destinations orientées vers la nature et moins exposées au virus, devraient en être les bénéficiaires, plus que les villes. Les gîtes de France enregistrent pour le moment le même taux de remplissage que l'année dernière à la même époque. Mais 10% des réservations sont des reports de séjour annulés au printemps en raison du confinement.