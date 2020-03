Coronavirus : à Mennecy dans l'Essonne, une prime de 1000 euros pour les agents municipaux sur le terrain

Dire merci. "Le but est de remercier les agents qui font plus et qui se mettent dans une situation qui est difficile", explique le maire de Mennecy, Jean-Philippe Dugoin-Clément, joint par France Bleu Paris. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux samedi 21 mars, et ce lundi matin sur le terrain auprès des agents directement concernés, le maire a annoncé le versement d’une prime exceptionnelle de 1000 euros aux agents municipaux mobilisés sur le terrain pour garantir la continuité des services publics, dans le contexte de crise sanitaire qui frappe notre pays.

Assurer les services de la ville

Sécurité, salubrité, solidarité auprès des plus fragiles, accueil des enfants des personnels prioritaires, permanences téléphoniques dans les services pour accompagner les publics, renseigner et répondre aux demandes les plus urgentes, mais aussi services administratifs généraux indispensables, moins d’une soixantaine d’agents a ainsi été recensée.

"On travaille avec une cinquantaine d'agents qui tournent en rotation pour assurer le service minimum", poursuit le maire de Mennecy soulignant que "leur mobilisation est nécessaire au fonctionnement et à la continuité des services publics, sur les quelque 350 postes que compte la Ville".

On vous dit de rester chez vous mais pour pouvoir rester chez soi, il faut qu'il y ait des gens qui continuent à accepter de sortir de chez eux pour garantir que le minimum vital puisse être assuré

Les agents municipaux volontaires restant en première ligne recevront quant à eux une prime exceptionnelle de 1000 € par mois, à raison de 250 € par semaine. "On est dans un contexte où pour chacun c'est maîtrisé ses peurs. On est dans un contexte très anxiogène, c'est accepter d'aller un peu plus loin. On vous dit de rester chez vous mais pour pouvoir rester chez soi, il faut qu'il y ait des gens qui continuent à accepter de sortir de chez eux pour garantir que le minimum vital puisse être assuré", précise Jean-Philippe Dugoin-Clément