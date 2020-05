Coronavirus : A Monaco, une campagne de dépistage de la population a débuté

La Principauté de Monaco propose à sa population un test de dépistage du Covid-19. Depuis ce lundi et sur la base du volontariat, les résidents âgés de 5 ans et plus peuvent se faire dépister gratuitement, grâce à un test sérologique rapide. Les salariés monégasques seront ensuite testés.

Le Gouvernement monégasque lance une campagne de dépistage sérologique du Covid-19 auprès de l’ensemble de sa population, et dans un second temps auprès de ses salariés, au total 90 000 personnes sont concernées. Chaque famille a reçu un courrier et depuis ce lundi, par ordre alphabétique, les résidents volontaires, âgés e 5 ans et plus, sont reçus dans deux centres de dépistage aménagés à l’espace Léo Ferré à Fontvieille et à l’espace Ravel du Grimaldi Forum. Ces centres seront ouverts tous les jours, sauf le dimanche, de 8h à 18h, et permettront d’accueillir au total jusqu’à 4 000 résidents par jour.

Des tests rapides d'orientation diagnostiques (TROD)

Les pompiers, les carabiniers et le personnel municipal volontaire ont organisé la logistique et l'accueil dans les centres. La température est prise à l'entrée, du gel hydroalcoolique est distribué et les personnes sont orientées dans des box aménagés pour effectuer le test rapide : "des bénévoles de la Croix Rouge, des infirmières libérales, des bénévoles de l'association Fight Aids, ainsi que des titulaires d'un diplôme de secouriste, formés aux tests, les réalisent" explique Ludmilla Raconnat, secrétaire générale du département des affaires sociales et de la santé à Monaco.

Les tests effectués sont des tests d’orientation diagnostique (TROD) et non des tests permettant de poser formellement le diagnosticde COVID-19. Des tests dit "rapides" qui permettent par une simple goutte de sang prélevée au bout du doigt et déposée sur un petit dispositif, de rendre une réponse en une dizaine de minutes sur la présence ou pas d’anticorps précoces (IgM) ou d’anticorps tardifs (IgG) traduisant sans doute une réelle immunité.

Il est nécessaire, après un résultat positif, de confirmer le résultat par une prise de sang, voire par un test virologique (par RT-PCR). Un médecin référent est présent et reçoit les personnes pour qui le résultat est positif. Il lui prescrit une prise de sang dans un laboratoire (à la charge de l’Etat monégasque), pour déterminer plus précisément sa charge virale et à quel moment elle a croisé le virus. Le test rapide, explique Ludmilla Raconnat "donne une indication sur le fait qu'une personne a été en contact à un moment avec le virus, car son corps a fabriqué des anticorps."

"C'est rapide, indolore et rassurant"

Parmi les premières personnes testées ce lundi, Laurence résidente monégasque, elle a effectué le test hier à l'espace Léo Ferré et a trouvé l'initiative admirable : "La distanciation sociale est respectée, on remplit un formulaire de consentement, on nous explique en quoi consiste ce test, la piqûre ressemble à celle qu'on pourrait se faire au bout du doigt avec une aiguille, et on attend 10 minutes le résultat qui apparaît sur une petite plaquette, là où la goutte de sang a été déposée."

En France, la Haute autorité de santé estime, dans un communiqué de presse daté du 18 mai, que ces tests rapides "trouvent leur place dans la surveillance épidémiologique et la stratégie diagnostique."

grâce à leur plus grande rapidité d’utilisation et le peu de matériel requis pour les réaliser, ils seraient accessibles sur tout le territoire, y compris au sein des villes disposant uniquement d’un laboratoire de biologie médicale de proximité, sans plateau technique lourd. Haute Autorité de Santé

La Haute autorité de santé recommande leur utilisation "pour les personnels soignants et d’hébergement collectif, les patients symptomatiques sans signes de gravité s’ils présentent des difficultés d’accès à un laboratoire de biologie médicale."

Le formulaire d'autorisation remplit par les volontaires monégasques précise que le résultat du TROD, réalisé à titre gracieux, est communiqué au volontaire ainsi qu’à son médecin traitant, en cas de positivité, dans le respect du secret médical. Le résultat du test est aussi utilisé pour des travaux de recherche épidémiologique et pour orienter la politique de Santé Publique de la Principauté de Monaco.

Quel que soit le test sérologique, il subsiste toutefois une incertitude : la présence d’anticorps garantit-elle une protection, une immunité, contre le virus ? C’est pourquoi, dans l’état actuel des connaissances, ces tests sérologiques ont leur place dans la surveillance épidémiologique de la maladie et dans la stratégie diagnostique, en complément du test virologique qui reste le test de première intention pour le diagnostic de la phase aiguë du covid-19.