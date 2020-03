Coronavirus à Mont-de-Marsan : le drive de la place Saint-Roch reconduit avec quelques modifications

Il remplace le marché de la place Saint-Roch à Mont-de-Marsan depuis la semaine dernière. Le point de livraison de producteurs est reconduit pour ce samedi 4 avril, à partir de 8h, mais avec quelques changements et ajustements sur le nombre de producteurs présents et les horaires.

Le dispositif évolue et l'offre s’amplifie au regard de cette première expérience : 15 vendeurs au lieu de 10 proposeront leur produit : légumes, fruits volailles, produits fermiers, conserves, fromages, pains, asperges, escargots, produits italiens (pâtes fraîches…), pâtisseries, miel…

Attention en revanche, fermeture à 11h au lieu de 12h (prévoir d’arriver au plus tard à 10h45). Tarifs des produits disponibles en ligne (sur les sites de la Ville et de l’Office de Tourisme du Commerce & de l'Artisanat) et commande uniquement possible jusqu’au jeudi 2 avril à 12h.

Respecter les consignes pour lutter contre le COVID-19

Pour éviter tout rassemblement, l’accès au point de livraison pourra se faire par voiture (voir plan de circulation en fin d'article) ou à pied comme à vélo en respectant obligatoirement la distance de sécurité entre chaque personne ainsi que les gestes barrières. Il n’y aura aucun étal et aucune commande ne sera prise sur place.

La commande

Le point de livraison servira uniquement à récupérer les produits commandés préalablement auprès des différents producteurs. Le client peut retrouver les tarifs des produits sur visitmontdemarsan.fr, sur les pages Facebook de l’OTCA et de la Ville ainsi que sur les sites des commerçants.

Les habitants devront ainsi contacter chaque commerçant individuellement (liste ci-dessous) pour passer leur commande entre ce mardi et jeudi 12h. Préciser aux commerçants si on vient chercher sa livraison en voiture ou à pied.

Pour éviter les contacts au maximum, seuls les paiements par chèques (libellés au nom de chaque commerçant et à préparer en amont) ou par virements faits au préalable seront acceptés.

Récupérer sa commande

À partir de 8h, le point de livraison ouvre.

Pour les voitures : les véhicules arrivent obligatoirement par la rue Claude Dépruneaux (côté Croix Blanche),et s’arrêtent avant le premier parking où des agents de la Police Municipale les accueillent et rappellent les consignes.

Retrait de la livraison : en cas d’attente, les automobilistes patientent dans le premier parking, puis rejoignent le point de livraison (matérialisé par des barrières) où l’un des producteurs dépose la commande dans le coffre et récupère les chèques (préparés au préalable et pas sur place). À aucun moment l’habitant n’a à sortir de sa voiture, la livraison sera mise en coffre par l’un des producteurs qui récupérera aussi les chèques par la vitre du véhicule. Départ en direction de la rue Martinon.

Pour les piétons et les vélos : arrivée par la Place Saint-Roch et file d’attente en respectant un mètre de distance entre chaque personne et en appliquant les gestes barrières. Des agents de la Police Municipale les accueillent et rappellent les consignes.

Un producteur leur remet leur livraison et récupère les chèques (préparés au préalable et pas sur place) au niveau du point de livraison le long des barrières qui ferment le parking Saint-Roch puis ils rentrent au plus vite chez eux

