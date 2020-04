Coronavirus à Mont-de-Marsan : un imprimeur numérique fabrique des protections en plexiglas

Face à l'épidémie de Covid-19, l'entreprise Copytel, basée à Mont-de-Marsan, a converti un de ses ateliers pour fabriquer des vitres de protection en plexiglas. Aujourd'hui l'entreprise fournit des pharmacies, des taxis, et a des demandes d'administrations.

On en voit de plus en plus dans les commerces : des vitres en plexiglas. Elles se généralisent, comme un moyen de protection contre le coronavirus. Dans les Landes, depuis une dizaine de jours, l'entreprise montoise Copytel a converti un de ses ateliers pour fabriquer ces parois de protection, barrière contre les risques de diffusion aérienne du virus.

"Tout est parti d'une amie pharmacienne à Pomarez" explique Thierry Lagraulet, le patron de Copytel. Le réseau a fait le reste. Ce jeudi matin par exemple, une commande a été prise pour une officine de Saint-Vincent-de-Tyrosse rajoute Thierry Lagraulet.

Mais cela va désormais bien au delà des pharmacies. L'entreprise landaise travaille pour les hôpitaux de Dax et de Mont-de-Marsan, qui veulent équiper les bureaux d'accueils, des taxis. Elle est aussi en contact avec la Fédération des boulangers des Landes et d'autres commerces alimentaires. Une boucherie de Saint-Pierre-du-Mont est équipée pour le haut de sa vitrine réfrigérée. Copytel va également fournir le Conseil Départemental des Landes.

Aujourd'hui, les commandes dépassent même les frontières et des produits sont expédiés dans le Lot-et-Garonne, dans le Gers, en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques.

Copytel, imprimeur numérique, fabricant de signalétique et de décoration murale, emploie 25 personnes, dont la plupart sont au chômage partiel. La fabrication de ces hygiaphones n'est pas sont cœur de métier, mais elle possède les outils adaptés, dont une table de découpe numérique, et une certaine expertise.

Quatre salariés sont mobilisés sur le site : un graphiste, qui travaille le sur-mesure, deux personnes à l'atelier et une personne pour la prise de commandes. Les commerciaux, eux, sont en télétravail.

Des feuilles plastiques données à Solidarité Landes

Sollicitée le week-end dernier, la société montoise a également donné tout son stock de feuilles plastique transparentes A4, qui servent habituellement à couvrir les documents reliés. Une nouvelle commande de 2.000 feuilles est en cours.

