Coronavirus : à Nîmes la messe de Pâques en direct sur Internet

Avec l'épidémie de coronavirus et les obligations de confinement, les fidèles ne peuvent accéder ni aux églises ni à la Cathédrale de Nîmes. Pour y remédier et s'adapter à la situation, une organisation est mise en place en conformité avec le décret de la Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements en date du 25 mars. Monseigneur Robert Wattebled, évêque de Nîmes, va ainsi célébrer en sa cathédrale la Veillée pascale (le samedi 11 avril, à 20h) la messe du jour de Pâques, le dimanche 12 avril, à 9 h.

Ces deux célébrations seront retransmises en direct sur le site du diocèse www.nimes-catholique.fr et sur sa page Facebook @catholique.nimes