Coronavirus : à Niort, les bus passent en horaires du samedi

La vie en confinement, c'est une réalité depuis ce mardi midi. L'objectif est de lutter contre la propagation du coronavirus. Dans les Deux-Sèvres et la Vienne, les collectivités s'adaptent. Exemple à Niort, où le trafic des bus notamment est modifié.

De nouvelles dispositions sont prises à Niort à la suite des nouvelles annonces pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Ce qui change

Les bus Tanlib s'adaptent. A partir de ce mercredi 18 mars, les lignes du réseau urbain (lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, navettes) fonctionneront sur les horaires du samedi. Le réseau interurbain (lignes 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26), fonctionne lui normalement. Plus de service de transport à la demande et de personnes à mobilité réduites, les dessertes scolaires ne circuleront plus jusqu’à nouvel ordre. Les lignes régulières régionales fonctionneront en période "vacances scolaires".

Tanlib demande aux usagers de monter par la porte arrière, de laisser la priorité aux personnes qui descendent et de respecter les gestes d'hygiène dans les transports.

L'agence Tanlib place de la Brèche sera fermée au public mais répondra, par téléphone 05 49 09 09 00, aux heures habituelles d'ouverture.

La police municipale va épauler la police nationale pour faire respecter les limitations de déplacement. Elle suspend les PV de stationnement, sauf en cas d'abus ou de stationnement gênant.

Ce qui continue

La collecte des déchets ménagers continue normalement.

Les services à domicile du CCAS sont maintenus comme les portages de repas ou les soins à domicile pour les personnes âgées.

Les formalités citoyennes sont accessibles comme les déclarations de naissance. Les mariages peuvent continuer de se tenir indique la mairie de Niort "mais en petit comité", le crématorium fonctionne mais là aussi les cérémonies se déroulent seulement en comité restreint.

Le numéro vert mis en place par la Ville au début de la crise sanitaire est toujours à la disposition des habitants : 0 800 88 13 29.