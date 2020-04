Coronavirus : à Orléans, la librairie Les Temps Modernes a rouvert en "drive"

C'est la première librairie orléanaise à tenter l'expérience : une réouverture en système de "drive", de point-relais où les clients peuvent récupérer leurs livres après avoir passé commande. La librairie "Les Temps Modernes" l'a fait pendant plus de trois heures ce samedi matin, non sans un certain succès.

Des conditions plutôt arides..."

"Le ministère de l'Economie n'a vraiment donné son feu vert que cette semaine, explique Sophie Todescato, la responsable des "Temps modernes". Dès qu'on l'a su, on a souhaité s'organiser pour accueillir à nouveau nos clients qui nous ont terriblement manqué depuis un mois."

Dans la pratique, une sorte de protection en plexiglas avait été installée à l'entrée, les clients retirant leur commande ne pouvaient pas pénétrer à l'intérieur du magasin : "C'était assez étrange, reconnaît la libraire, si on nous avait dit qu'un jour on communiquerait avec les clients à travers un hygiaphone... Et puis, une librairie, c'est un lieu où les gens aiment flâner, où on vient chercher ce que l'on ignore encore... Donc, oui, ce sont des conditions plutôt arides."

Mais un côté assez émouvant"

Etrange mais néanmoins nécessaire, précise Sophie Todescato : "_Il y a eu du monde_, des clients qui avaient passé commande juste avant le confinement et qui étaient frustrés de ne pas avoir encore pu prendre leur livre, d'autre qui, sachant qu'on allait rouvrir, ont passé commande ces dernières quarante-huit heures, d'autres encore qui ont choisi un livre en vitrine... Il y avait même un côté assez émouvant, parce que notre rôle c'est de diffuser les livres et c'était rageant de se dire qu'on ne pouvait pas faire ce travail."

La prochaine étape espérée, c'est bien sûr la réouverture plus globale du magasin, avec l'objectif du 11 mai. "On a hâte", souffle Sophie Todecato, même s'il y a encore beaucoup d'inconnues : quelles seront les conditions imposées pour cette réouverture ? Que feront les éditeurs, qui ont suspendu toutes les parutions - 5.000 nouveautés étaient prévues entre mars et juin ? Les transporteurs pourront-ils reprendre leur livraison pour reconstituer les stocks ? En attendant, la librairie "Les Temps Modernes" renouvellera ce système de drive mardi 21 avril, de 17h à 19h. Ce sera aussi le cas de la librairie "Volte Pages" à Olivet, ce même mardi, de 10h à 12h30.

Le témoignage de Sophie Todescato est à écouter ci-dessous :