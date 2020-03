Coronavirus : à Orléans, les parents s'organisent face aux fermetures d'écoles

L'annonce de la fermeture des établissements scolaires par Emmanuel Macron est au centre des discussions, ce vendredi. A Orléans, les parents tentent de s'organiser entre télétravail, garde chez les grands-parents et solidarité entre parents.

Les écoles fermées dès lundi "jusqu'à nouvel ordre" à cause de la propagation du Covid-19, c'est le sujet de discussion devant les écoles, ce vendredi. Par conséquent, les parents sont obligés de s'organiser comme ils peuvent. Les solutions: solidarité, télétravail... et grands-parents.

Devant l'école maternelle Roger Secrétain d'Orléans, Yvette attend une autre maman "pour trouver une solution". "Il n'y a pas le choix. Il faut faire quelque chose. Je travaille, le papa aussi, donc il y en aura un qui va devoir rester à la maison."

Les mamies n'ont pas le coronavirus, elles ont la peau dure!

Pour les parents, le premier réflexe est de se tourner vers la famille, et donc les grands-parents, malgré les consignes de non-contact entre les jeunes et les aînés. "Comment faire? Il n'y a pas de crèche, il n'y a rien... oh allez, les mamies n'ont pas le coronavirus, elles ont la peau dure" explique Marie-Jo avec fatalisme.

Pour Eric, qui travaille dans l'informatique, ce sera le télétravail. "C'est déjà mis en place dans mon entreprise quelques jours par semaine. Par contre, on sera moins efficace, moins présent pour travailler, mais on va jongler. On va s'adapter... ce ne sera pas un moment comme les autres".

Casse-tête à venir pour les familles

Si certains enfants, loin des préoccupations sanitaires, se réjouissent de la fermeture des écoles de manière candide, certains parents envisagent la solution radicale: "partir chez mes beaux-parents ou mes parents parce que rester enfermer... le seul problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça durera."

A quelques mètres, devant le collège Jeanne d'Arc, les adolescents avouent qu'ils discutent aussi du coronavirus sur les réseaux sociaux. "Ça fait peur. Les gens en meurent et nous, on ne veut pas mourir jeune. C'est chaud."

Un congé forcé... pas des vacances!

D'autres enfants craignent que la situation n'affecte la suite de l'année scolaire, et notamment la tenue du brevet. En attendant, la fermeture des écoles ne signifie pas vacances. Les enseignants ont reçu dès jeudi des consignes pour assurer la "continuité pédagogique" des enfants.

Philippe Ballé, directeur académique du Loiret: "Nous sommes en train d'organiser la communication." Copier