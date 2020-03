Coronavirus : à Paris, portage de repas à domicile pour les seniors et stationnement résidentiel gratuit

Après les annonces d'Emmanuel Macron jeudi soir, la ville de Paris s'organise pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Anne Hidalgo, la maire de la capitale, a annoncé plusieurs mesures mises en place, notamment en direction des personnes âgées et des enfants.

Des clubs de personnes âgées fermés

"Tous nos anciens ont été contactés par téléphone, ceux qui vivent chez eux, a expliqué Anne Hidalgo. Et ils seront régulièrement contactés dans les semaines qui viennent, comme nous avons l'habitude de le faire pendant la canicule." Selon Anne Souyris, adjointe à la santé, les personnes âgées, fragiles, seront appelées une fois par semaine, voire même tous les deux jours.

Depuis ce jeudi, les clubs loisirs seniors du centre d'action sociale de la ville et les 44 restaurants Émeraude, qui proposent un repas aux plus de 65 ans et aux personnes en situation de handicap, sont fermés. "Des moyens alternatifs de portage de repas à domicile seront mis en oeuvre", a souligné la maire de la capitale.

Les visites dans les maisons de retraite étant interdites, la Ville organise des animations dans les Ehpad, "et on essaie de voir si on peut faire des sessions Skype" avec les familles des résidents.

Une trentaine de crèches ouvertes pour les enfants de soignants

Les établissements scolaires parisiens, comme partout en France, seront fermés à partir de lundi, tout comme les écoles supérieures de la Ville, les conservatoires, les centres d'animation, les espaces jeunes, et les sections jeunesse des bibliothèques. Autre mesure annoncée par Anne Hidalgo : l'annulation jusqu'à nouvel ordre de toutes les activités des ateliers rassemblant des jeunes et des personnes âgées.

La maire de Paris a assuré qu'un "contact personnel avec tous les parents a été pris ce vendredi par SMS" et sera maintenu dans les prochaines semaines. Les denrées alimentaires périssables déjà commandées seront offertes à des associations.

Paris a toujours su, dans les moments difficiles, montrer son meilleur visage, celui d'une ville unie dans l'épreuve. - Anne Hidalgo

Pour permettre aux personnels soignants de pouvoir travailler, Anne Hidalgo a décidé "l'ouverture de 28 crèches dans tous les arrondissements et à proximité des hôpitaux parisiens", pour accueillir dès lundi matin, sur présentation de la carte professionnelle, les enfants de ces personnels. "Cela représente plus de 2.300 places de crèche" précise l'élue.

Il devrait également y avoir un service minimum d'accueil dans une trentaine d'écoles pour les enfants de soignants, a souligné l'adjointe en charge de la santé à la mairie de Paris, Anne Souyris. Une réunion est prévue ce samedi avec les représentants des médecins généralistes, des professions paramédicales et des centres de santé pour faciliter leur travail.

Le stationnement résidentiel gratuit

Le service d'accueil d'urgence en crèche pourra également être étendu aux enfants des agents de la RATP, nécessaires au maintien de la circulation des transports.

"Pour accompagner les Parisiens que le gouvernement encourage à rester chez eux, le stationnement résidentiel sera gratuit à partir de lundi, a précisé Anne Hidalgo. Je recommande aux Parisiennes et aux Parisiens de limiter leurs déplacements au strict nécessaire, privilégiant quand c'est possible, la marche à pied et le vélo".