Coronavirus : à Plaisance, les élus proposent d'aller chercher les courses des personnes âgées

Suite aux annonces d'Emmanuel Macron pour lutter contre le coronavirus, Plaisance, commune de 180 habitants du sud-Vienne s'organise. Jeudi soir, le président de la République a invité les personnes âgées de plus 70 ans et les plus fragiles à rester chez eux. La mairie de Plaisance à donc décider de proposer une aide pour les courses de ses administrés qui en aurait besoin. Un ordinateur sera à leur disposition à partir de lundi 14 heures à la mairie pour commander en ligne, par drive, et un élu passera dans le magasin pour récupérer la commande.

La salle des fêtes mise à disposition pour garder des enfants

Autre mesure annoncée ce jeudi, la fermeture des établissements scolaires. La mairie de Plaisance propose de mettre à disposition la salle de fêtes afin de garder les enfants pour les parents qui n'auraient pas de solution. Cela peut intéresser quelques familles selon le maire, pas de risque donc de grand rassemblement. Il s'agit notamment d'aider les parents célibataires. La garde serait assurée par des bénévoles. Les habitants de Plaisance intéressés doivent contacter la mairie afin qu'elle puisse s'organiser.